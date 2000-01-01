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В Новосибирске закончились деньги на уборку снега

Стало известно, из-за чего у кузбассовцев пропадает желание работать

Сегодня 11:36
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Служба исследований HeadHunter выяснила, что снижает работоспособность кузбассовцев. Результаты опроса показали, что желание работать жителям Кемеровской области отбивает маленькая зарплата и несогласованность между службами компании. Об этом пишет novokuznetsk.su.

У 53% работающих кузбассовцев мотивация пропадает после получения низкой зарплаты.

46% мешает в работе несогласованность между подразделениями и сотрудниками.

Примерно треть кузбассовцев не хотят работать из-за некорректного поведения руководителя и недостаточного использования их потенциала компанией.

Также кузбассовцев очень отвлекают посторонние разговоры коллег, внезапные проблемы и авралы на работе.

Абсолютно ничего не мешает только 4% работающих опрошенных.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: svopi.ru
работа желание работать

Комментарии (8)

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Хапаразигастус
9 0
Из-за слишком длинного рабочего дня и недостатка времени на личные нужды. При 5-6 часовом рабочем дне качество и производительность труда были бы значительно выше, чем при нынешнем 8-часовом.
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Дон Хенаро 35644
5 0
Из-за слишком длинного рабочего дня и недостатка времени на личные нужды. При 5-6 часовом рабочем дне качество и производительность труда были бы значительно выше, чем при нынешнем 8-часовом.
Либо при трехдневных выходных))
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Анонимный пользователь
0 0
Интересно, кто те 4 процента которым ничего не мешает? Йоги?
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stek
4 0
А еще из-за разговоров о повышении пенсионного возраста пропадает желание работать.....
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White Stripe
8 0
Мне вот отбивает желание работать маленькое количество выходных....график 5-2 придумали в аду, точно...
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Работайте!
3 0
Работайте, пролетариат евразовский. Рома Абрамович на корпоратив 2017 Пола Маккартни выписал, на 2018 еще кого-нибудь выпишет....
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Марина
0 0
Поработав ООО Гермес Мерс Шоколад желание работать пропадет. Зп мизерные, платят раз в 3 месяца, начальство хамло, особенно НОП Екатерина. Урезают во всем. После увольнения зп вообще не получишь.
ответить
Марина
0 0
Поработав ООО Гермес Мерс Шоколад желание работать пропадет. Зп мизерные, платят раз в 3 месяца, начальство хамло, особенно НОП Екатерина. Урезают во всем. После увольнения зп вообще не получишь.
ООО Гермес Марс
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