Служба исследований HeadHunter выяснила, что снижает работоспособность кузбассовцев. Результаты опроса показали, что желание работать жителям Кемеровской области отбивает маленькая зарплата и несогласованность между службами компании. Об этом пишет novokuznetsk.su.

У 53% работающих кузбассовцев мотивация пропадает после получения низкой зарплаты.

46% мешает в работе несогласованность между подразделениями и сотрудниками.

Примерно треть кузбассовцев не хотят работать из-за некорректного поведения руководителя и недостаточного использования их потенциала компанией.

Также кузбассовцев очень отвлекают посторонние разговоры коллег, внезапные проблемы и авралы на работе.

Абсолютно ничего не мешает только 4% работающих опрошенных.