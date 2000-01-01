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Почему упал Ту-154 — загадка раскрыта

Сегодня 11:39
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Трагическое крушение самолёта Ту-154 произошло из-за человеческого фактора, перегруза и низкой высоты. Эту версию считают главной в Министерстве обороны, рассказал Лайфу источник, знакомый с ходом расследования катастрофы.

Второй пилот Александр Ровенский перепутал рычаги управления шасси и закрылками, считают эксперты. И самолёт можно было бы спасти, если бы не перегруз.

На фото (слева направо): Командир корабля Волков Роман Александрович и помощник командира корабля капитан Ровенский Александр Сергеевич

Пилоты попытались развернуть Ту-154, чтобы долететь до земли. Помешал перегруз: самолёт не смог набрать высоту. Хвост машины первым ударился о воду, затем рухнуло правое крыло.

Рычаги управления шасси и закрылками в Ту-154 находятся рядом, сообщили изданию пилоты. Перепутать их можно, особенно если экипаж устал.

Помимо этого, пилоты Ту-154 Роман Волков и Александр Ровенский, скорее всего, не проходили специальной лётной подготовки. Их вряд ли учили пилотированию в столь экстремальных условиях.

Авиакатастрофа с Ту-154 произошла над Чёрным морем 25 декабря в 5:40 по Москве. Самолёт направлялся на сирийскую базу Хмеймим, как уже сообщал ВашГород.ру. В Сочи он дозаправлялся.

Вскоре после вылета он пропал с радаров. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Ту-154 упал в море через несколько минут после вылета. Погибли все находившиеся на борту 92 человека. 74-х из них опознали.

26 декабря в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

Погибли все находившиеся на борту. Среди них был новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.

После расшифровки одного из чёрных ящиков Ту-154 стали известны последние слова пилотов. Как уже сообщал ВашГород.ру, в речи лётчиков прозвучали слова о закрылках.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: РИА Новости, Скриншот с канала на Youtube/Kesha Zolotov, Минобороны РФ,
авиакатастрофа ТУ-154 крушение ту-154

Комментарии (18)

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Дон Хенаро 35643
47 1
Пилоты перепутали рычаги шасси с закрылками? И это вывод? Мое мнение - полный бред...Проще свалить все на пилотов, а не на старый и ржавый авиапарк минобороны...которое давно разворовано...
Мне интересно,наши знаменитые "Тополя" в таком же состоянии как и самолеты Минобороны находятся?
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stek
32 0
Я понимаю, когда блондинки путают педали газа и тормоза. Но военные пилоты?.....
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Зайка
7 1
Я понимаю, когда блондинки путают педали газа и тормоза. Но военные пилоты?.....
Мне знаем, что там произошло. Не стоит судить.
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White Stripe
8 0
Капец, 92 жизни из-за банальной халатности! Ладно человеческий фактор, могло ещё произойти, но перегруз самолета... пипец, кто вообще следит за этим? они будут наказаны? 92 мать её жизни...
ответить
?
10 0
Почему шасси и обломки разлетелись на несколько километров?
ответить
*
8 0
Я понимаю, когда блондинки путают педали газа и тормоза. Но военные пилоты?.....
Когда человек устаёт и теряет бдительность, он может и не такое сделать. Пилоты даже военные, это не роботы. Большинство авиакатастроф, да и не только авиа, происходит из-за ошибок людей. Вы на своём рабочем месте никогда не ошибались? Сомневаюсь.
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*
3 2
Почему шасси и обломки разлетелись на несколько километров?
Потому что в воду упали. Вода очень нестабильная субстанция
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Sv
8 3
"скорее всего, не проходили специальной лётной подготовки" не хватило времени это выяснить?
Да понятно, что экипаж останется виноватым кто бы сомневался!
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Sv
4 0
Когда человек устаёт и теряет бдительность, он может и не такое сделать. Пилоты даже военные, это не роботы. Большинство авиакатастроф, да и не только авиа, происходит из-за ошибок людей. Вы на своём рабочем месте никогда не ошибались? Сомневаюсь.
Цена ошибки разная!
ответить
*
4 0
Цена ошибки разная!
В этом и проблема. Но люди ошибались и ошибаться будут, это неизбежно
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Пилот Ту 200
6 0
И что ? Я сколько раз эти рычаги на взлёте путал ! Ни разу из за этого в штопор не сваливались ! Чушь всё это !
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Пилот Ту 200
2 1
Дон Хенаро:
Пилоты перепутали рычаги шасси с закрылками? И это вывод? Мое мнение - полный бред...Проще свалить все на пилотов, а не на старый и ржавый авиапарк минобороны...которое давно разворовано...
Мне интересно,наши знаменитые "Тополя" в таком же состоянии как и самолеты Минобороны находятся?
Интересно ? Иди в армию служить, ботало !
ответить
Просто так
16 0
Если уж военным самолетом управляют люди ,которые не прошли спец.обучения,то чартерами управляют,видимо,водители троллейбусов)))всякую хрень пишут)
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Хапаразигастус
9 0
Не понятно.
Вот взлетает самолет. Шасси выпущены, закрылки тоже. Оба переключателя в положении "включено" (условно). Для дальнейшего полета нужно убрать и шасси, и закрылки. Шасси убираются раньше закрылков. Как нужно ошибиться в двух рычагах, чтобы убрать шасси, но оставить при этом закрылки?
Версия бредовая.
ответить
*
3 0
Не понятно.
Вот взлетает самолет. Шасси выпущены, закрылки тоже. Оба переключателя в положении "включено" (условно). Для дальнейшего полета нужно убрать и шасси, и закрылки. Шасси убираются раньше закрылков. Как нужно ошибиться в двух рычагах, чтобы убрать шасси, но оставить при этом закрылки?
Версия бредовая.
+1

"Эту версию считают главной в Министерстве обороны, рассказал Лайфу источник, знакомый с ходом расследования катастрофы."

В переводе на русский - "Бабка знакомого друга шурина слышала возле подъезда"
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Макс
3 0
Не понятно.
Вот взлетает самолет. Шасси выпущены, закрылки тоже. Оба переключателя в положении "включено" (условно). Для дальнейшего полета нужно убрать и шасси, и закрылки. Шасси убираются раньше закрылков. Как нужно ошибиться в двух рычагах, чтобы убрать шасси, но оставить при этом закрылки?
Версия бредовая.
Безусловно! Кроме того, ничего смертельного не будет, если шасси и закрылки ваще не убирать.
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КЕН
1 0
Безусловно! Кроме того, ничего смертельного не будет, если шасси и закрылки ваще не убирать.
У них всегда только одна ошибка пилотов других и не бывает ! А народ на это говорит НЕ ВЕРИМ !
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Н.
1 0
Почему шасси и обломки разлетелись на несколько километров?
А когда автомобили на трассе сталкиваются, тоже картина безрадостная. А тут такая многотонная махина со скоростью и высотой более впечатляющей. Что же вы хотите, чтобы обломки в одном месте сконцентрировались? К тому же море неспокойное в это время года, течения...
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