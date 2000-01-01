Трагическое крушение самолёта Ту-154 произошло из-за человеческого фактора, перегруза и низкой высоты. Эту версию считают главной в Министерстве обороны, рассказал Лайфу источник, знакомый с ходом расследования катастрофы.

Второй пилот Александр Ровенский перепутал рычаги управления шасси и закрылками, считают эксперты. И самолёт можно было бы спасти, если бы не перегруз.

На фото (слева направо): Командир корабля Волков Роман Александрович и помощник командира корабля капитан Ровенский Александр Сергеевич

Пилоты попытались развернуть Ту-154, чтобы долететь до земли. Помешал перегруз: самолёт не смог набрать высоту. Хвост машины первым ударился о воду, затем рухнуло правое крыло.

Рычаги управления шасси и закрылками в Ту-154 находятся рядом, сообщили изданию пилоты. Перепутать их можно, особенно если экипаж устал.

Помимо этого, пилоты Ту-154 Роман Волков и Александр Ровенский, скорее всего, не проходили специальной лётной подготовки. Их вряд ли учили пилотированию в столь экстремальных условиях.

Авиакатастрофа с Ту-154 произошла над Чёрным морем 25 декабря в 5:40 по Москве. Самолёт направлялся на сирийскую базу Хмеймим, как уже сообщал ВашГород.ру. В Сочи он дозаправлялся.

Вскоре после вылета он пропал с радаров. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Ту-154 упал в море через несколько минут после вылета. Погибли все находившиеся на борту 92 человека. 74-х из них опознали.

26 декабря в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

Погибли все находившиеся на борту. Среди них был новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.

После расшифровки одного из чёрных ящиков Ту-154 стали известны последние слова пилотов. Как уже сообщал ВашГород.ру, в речи лётчиков прозвучали слова о закрылках.