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В Новосибирске закончились деньги на уборку снега

Чьи торты вкуснее? — вопрос дня

Сегодня 12:55
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ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Читательница сайта задала свой вопрос.

«В Новый год опять столкнулась с проблемой выбора торта. Раньше всегда брала в „Чародейке“, а с тех пор как её закрыли, вообще не знаю, какие брать. Сколько брала, как-то не фонтан. У нас много кондитерских цехов. Какие торты вкуснее? Сразу скажу, сама не пеку, не умею».

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
торты вопрос дня

Комментарии (3)

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В Универсаме на Дружбы всегда вкусные и свежие их производства. Из привозных тоже можно выбрать. Новокузнецкая кондитерская фабрика, например.
Но чаще дома сами делаем)
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Скептик
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В тц сибирский городок есть отдел свежих вкусных тортов
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