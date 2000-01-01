ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Читательница сайта задала свой вопрос.

«В Новый год опять столкнулась с проблемой выбора торта. Раньше всегда брала в „Чародейке“, а с тех пор как её закрыли, вообще не знаю, какие брать. Сколько брала, как-то не фонтан. У нас много кондитерских цехов. Какие торты вкуснее? Сразу скажу, сама не пеку, не умею».

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