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В Новосибирске закончились деньги на уборку снега

Из-за снега Скорая помощь не смогла проехать к больному в Новокузнецке

Сегодня 13:17
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В центре Новокузнецке бригада Скорой помощи не смогла оперативно прибыть к пациенту. Автомобиль медиков забуксовал в снежной каше на улице Карьерная. Как сообщают корреспонденты программы «Новости здесь», застрявшую машину освободили из снежного плена только лишь спустя 4 часа.

«Дороги не чистятся вообще никак и никогда. Мы с соседями скидываемся вызываем трактор и чистим дорогу за свой счёт. Потому что нам ответили, извините вас на балансе города просто не существует. Как это нас не существует на балансе города?! Мы Центральный район. За что тогда мы платим налоги?», — сообщила жительница улицы Карьерная.

Отметим, в редакцию ВашГород.ру за первые дни января поступило немало обращений от новокузнечан, которые сетуют на плохую уборку снега. Как отмечают власти, при обильном снегопаде определяется приоритет расчистки улиц.

«Есть улицы, находящиеся на балансе УДКХиБ, которые УДКХиБ обязано постоянно чистить. И есть, скажем так, улицы назвать их дорогами ну нельзя, потому что дороги — это инженерное сооружение. Расчистка этих участков проводится в разовом режиме. И вот конечно в период очень обильных снегопадов таких дорог разового режима очистки становиться очень много. Поэтому расставляются приоритеты. Занимается этим отдельно администрация районов. Она нам формирует эти списки, и мы уже по этим спискам идём убирать снег», — сообщила специалист Управления дорожно-коммунального хозяйства администрации Новокузнецка Оксана Ишимцева.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: "Новости здесь"
уборка снега дорожники скорая медицинская помощь Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

Комментарии (10)

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Рома
16 9
Дороги должны быть всегда чистыми, смысл их делить на 1 и 22 сорт. Купите лучше больше дорожной техники. За что мы налоги платим???
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Житель
7 0
Это Карьерная ул. центр Новокузнецка??? ВГ в своем репертуаре. Что, впрочем, не оправдывает чиновников.
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клоп
1 4
харе ныть, взяли лопаты в руки и почистили!
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Тоже житель
1 0
Это Карьерная ул. центр Новокузнецка??? ВГ в своем репертуаре. Что, впрочем, не оправдывает чиновников.
Ага, Центральный район, рядом с торговым центром "Метро".
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да-да
0 0
Надо на улицу Карьерную кого-нибудь из руководителей администрации города поселить, и не разрешать переезжать, пока не наладят порядок с очисткой дорог и другими проблемами.
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777
0 0
Занимается этим отдельно администрация районов. Она нам формирует эти списки, и мы уже по этим спискам идём убирать снег. Администрация по моему уже вообще ни чем не занимается. Только бабло по карманам распихивают
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777
0 0
Вчера по объездной дороге по ул. Транспортная проехали 9 камазов, друг за другом по уже чищеной дороге. У них один маршрут и они с него никуда не сворачивают
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666
1 0
Вчера заехал в КББ за квартиру заплатить, так там в парковочном кармане три машины застряло, видимо с начала зимы не выгребали снег! И это в 500м от администрации города......... Кузнецов, ты наверное в окна из своего кабинета только на Ленты смотришь? Посмотри на дороги! Позорище!
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Оквана Ы.
0 3
Зато я купила новую шубу
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Дорожный техник
0 0
Дороги должны быть всегда чистыми, смысл их делить на 1 и 22 сорт. Купите лучше больше дорожной техники. За что мы налоги платим???
Рома тебя бы в премьер-министры,быстро бы порядок навел.
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