В центре Новокузнецке бригада Скорой помощи не смогла оперативно прибыть к пациенту. Автомобиль медиков забуксовал в снежной каше на улице Карьерная. Как сообщают корреспонденты программы «Новости здесь», застрявшую машину освободили из снежного плена только лишь спустя 4 часа.

«Дороги не чистятся вообще никак и никогда. Мы с соседями скидываемся вызываем трактор и чистим дорогу за свой счёт. Потому что нам ответили, извините вас на балансе города просто не существует. Как это нас не существует на балансе города?! Мы Центральный район. За что тогда мы платим налоги?», — сообщила жительница улицы Карьерная.

Отметим, в редакцию ВашГород.ру за первые дни января поступило немало обращений от новокузнечан, которые сетуют на плохую уборку снега. Как отмечают власти, при обильном снегопаде определяется приоритет расчистки улиц.

«Есть улицы, находящиеся на балансе УДКХиБ, которые УДКХиБ обязано постоянно чистить. И есть, скажем так, улицы назвать их дорогами ну нельзя, потому что дороги — это инженерное сооружение. Расчистка этих участков проводится в разовом режиме. И вот конечно в период очень обильных снегопадов таких дорог разового режима очистки становиться очень много. Поэтому расставляются приоритеты. Занимается этим отдельно администрация районов. Она нам формирует эти списки, и мы уже по этим спискам идём убирать снег», — сообщила специалист Управления дорожно-коммунального хозяйства администрации Новокузнецка Оксана Ишимцева.