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Российским курильщикам могут увеличить рабочий день

Сегодня 13:55
1044

Российским курильщикам вскоре могут серьёзно осложнить жизнь. Минздрав предлагает увеличивать рабочий день зависимых от табака на время, которое они тратят на вредную привычку.

Предложение Минздрава содержится в антитабачной концепции на 2017−2022 годы, пишет газета «Известия». Если её одобрят, начальники смогут увеличивать ли рабочий день курильщикам.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о других предложениях Минздрава. Ведомство намерено серьёзно бороться с курением. Так, рождённым в 2015 году и позже хотят запретить покупку сигарет вообще. Помимо этого, закон увеличивает число мест, где нельзя курить.

В 2017 году пачки сигарет сильно изменятся. Как сообщал ВашГород.ру, с упаковок исчезнут надписи о содержании никотина, смолы и СО2 и картинки с яблоками, вишнями, кофе и другими продуктами.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: change.org
Минздрав курение сигареты антитабачный закон

Комментарии (22)

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1
66 33
предлагаю всё это стадо вывезти на остров и пусть они друг другу мозг е*ут своими идеями *опоголовые кр*тины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тут с такой жизнью не только закуришь и бухать начнёшь,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Бусина
106 49
Один дебил уже боролся с пьянством с стране.....вырубили все виноградники.....талоны потом организовал , да очереди......И чё????? Теперь несколько таких же "борятся" в курением.........
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rtr
10 0
Ну сами то задроты из ******************** конечно пашут от звонка до звонка без пауз на кофеи и посиделок в соцсетях.
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rtr
4 0
Ну сами то задроты из ******************** конечно пашут от звонка до звонка без пауз на кофеи и посиделок в соцсетях.
Мин*ерцперенедоздрава
ответить
(
11 0
"Ведомство намерено серьёзно бороться с курением". - Это ведомство не хочет бороться с тем, что его непосредственно касается? Или больше проблем нет? Или у нас люди болеют и умирают исключительно из-за курения? Да и методы борьбы у минЗДРАВа какие-то не здравые и не медицинские.
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VLD
13 15
Не бось одни курильщики отписались, правильно, вообще запретить табак, что бы нацию оздоравливать!
ответить
"
10 0
Когда же наркоманы из разных минов и прочих заведений перестанут терроризировать народ?
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Житель
19 5
Нет, определенно, чиновников и депутатов надо проверять на психическую вменяемости. Борьба с курением это, конечно, хорошо. Но возникает вопрос - почему не борятся так с пьянством? Не надо статистики, что бы понять что от алкоголя и его суррогатов погибает гораздо больше людей. Плюс пьяницы за собой часто тянут на тот свет и неповинных людей - это и пьяные ДТП, и преступления в АО, и бытовое насилие . Не говоря уже о том, что видеть пьяное создание гораздо менее приятнее чем курильщика. Вот почему прицепились к курильщикам? Просто уже интересно даже.
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?
12 5
Не бось одни курильщики отписались, правильно, вообще запретить табак, что бы нацию оздоравливать!
Нацию, говоришь, оздоравливают? А каким воздухом ты в городе дышишь? Из чего сделанную еду ты в магазинах покупаешь? И..от.
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виктор
6 0
Не бось одни курильщики отписались, правильно, вообще запретить табак, что бы нацию оздоравливать!
надо все табачные фабрики закрыть и вместе с ними спирткомбинаты вот тогда заживем . чиновники перестанут воровать,брать взятки . наши европейские соседи начнут нас уважать, и снимут все санкции , и нефть скаканет в цене . вот она ось зла .
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1
2 6
согласен, эти работнички бегают курить через каждые 5-10 мин
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Чаровница
7 9
Курильщики бесятся в комментариях. А я согласна с этим. Курение очень плохая привычка, рак легких, проблемы с сосудами можно заработать. мало того, вы еще и сами платите деньги за то, что портите свой организм? и разве будет умный человек так делать?

А еще и других травите своим дымом.
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местный-2
4 0
Присоединяюсь ко всем комментариям,кроме одного,хотя сам никогда не курил.
Все единогласно озвучили одну проблему,которая касается самого Минздрава.....даже как-то странно его так называть.
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да-да
7 0
Минздрав во главе со Скворцовой имитирует работу, отвлекает внимание от развала в отрасли!
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*
4 0
К каждому курильщику по контролирующему приставят? Или как будут выяснять, сколько времени человек тратит на перекуры и на сколько ему рабочее время удлинять? И как такой рабочий день будут прописывать в трудовых договорах? Что на это дорогая трудовая инспекция нам ответит? А если человек через каждые пять минут бегает кофе пить, его трудовой день останется таким же? Тоже ведь ничего полезного для здоровья.
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*
4 1
Курильщики бесятся в комментариях. А я согласна с этим. Курение очень плохая привычка, рак легких, проблемы с сосудами можно заработать. мало того, вы еще и сами платите деньги за то, что портите свой организм? и разве будет умный человек так делать?

А еще и других травите своим дымом.
На себя взор обороти. Сколько тысяч людей ежедневно травишь выхлопами своего автомобиля.
ответить
виктор
5 4
Курильщики бесятся в комментариях. А я согласна с этим. Курение очень плохая привычка, рак легких, проблемы с сосудами можно заработать. мало того, вы еще и сами платите деньги за то, что портите свой организм? и разве будет умный человек так делать?

А еще и других травите своим дымом.
тебе что плохого курильщики сделали,если народ перестанет курить и бухать ,от слово совсем. то ты начнешь с голоду пухнуть . вот теперь посчитай с каждои пачки сигарет я плачу примерно 40 рублеи налогов умножь на число курильщиков в россии . а если эти деньги перестанут поступать нашим элитам . то они наидут способ как с тебя эти деньги вытащить .сидела бы ты и помалкивала, вата (никогда это слово не употреблял вынудила).
ответить
3
2 3
и еще бычки эти свиноты везде кидают
ответить
+++
1 3
тебе что плохого курильщики сделали,если народ перестанет курить и бухать ,от слово совсем. то ты начнешь с голоду пухнуть . вот теперь посчитай с каждои пачки сигарет я плачу примерно 40 рублеи налогов умножь на число курильщиков в россии . а если эти деньги перестанут поступать нашим элитам . то они наидут способ как с тебя эти деньги вытащить .сидела бы ты и помалкивала, вата (никогда это слово не употреблял вынудила).
и еще 100 раз плюс
ответить
+++
1 0
Что то я не пойму, чего они хотят то? Больных курильщиков столько же сколько и некурящих. В городе экология побольше жизней уносит, а им и дела нет. Они еще и вокруг города всю природу сейчас уничтожают, а наши власти им способствуют. Эти то проблемы более важные! Так нет, они имитируют кипучую деятельность, а сами тихим сапом деньги на нашей земле делают. Уголь все роют. У людей от этих проблем уже нервные срывы, а это пострашнее сигарет. НЕГАТИВ - вот ахиллесова пята человеческого организма.
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