Российским курильщикам вскоре могут серьёзно осложнить жизнь. Минздрав предлагает увеличивать рабочий день зависимых от табака на время, которое они тратят на вредную привычку.

Предложение Минздрава содержится в антитабачной концепции на 2017−2022 годы, пишет газета «Известия». Если её одобрят, начальники смогут увеличивать ли рабочий день курильщикам.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о других предложениях Минздрава. Ведомство намерено серьёзно бороться с курением. Так, рождённым в 2015 году и позже хотят запретить покупку сигарет вообще. Помимо этого, закон увеличивает число мест, где нельзя курить.

В 2017 году пачки сигарет сильно изменятся. Как сообщал ВашГород.ру, с упаковок исчезнут надписи о содержании никотина, смолы и СО2 и картинки с яблоками, вишнями, кофе и другими продуктами.