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В Новосибирске закончились деньги на уборку снега

Прокуратура расследует инцидент с отравлением новокузнецких хоккеистов

Сегодня 14:16
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Сотрудники прокуратуры Тюменской области выясняют причины отравления хоккеистов новокузнецкой команды «Кузнецкие Медведи». Для этого они приехали в гостиничный комплекс, в котором на время соревнований в Тюмени поселились спортсмены.

Напомним, ВашГород.ру писал о том, что хоккеисты новокузнецкой команды «Кузнецкие медведи» массово отравились в Тюмени. 12 спортсменов, а также массажист и администратор находятся в больнице.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 27 спортсменов и 6 человек персонала команды «Кузнецкие Медведи» приехали на поезде из Новокузнецка в Тюмень вечером 5 января. Они поселились в «Гостиничном комплексе», где жили и питались.

В ночь с 7 на 8 января 14 человек почувствовали себя плохо. У них появилась рвота, поднялась температура. На машине скорой помощи их увезли в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

На следующий день, 9 января, специалисты взяли в пищеблоке гостиницы пробы продуктов, воды, смывы с оборудования, спецодежды и рук персонала.

Расследование продлится до 3 февраля. Его проведение контролирует прокуратура Тюменской области.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: gazeta.a42.ru
Кузнецкие Медведи отравились хоккеисты

Комментарии (2)

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Чаровница
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А еще спортсмены, иммунитета нет, что ли?
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да-да
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Какие то фирмачи организовали себе лицензию, продавили подряд на кормежку, и пошло...
Их кто проверяет? Предприниматели постоянно плачут, мол проверками замучили! О проверках то, наверно, за полгода всё известно, да и проверяют в основном бумажки.
А сегодня вообще пошла такая практика. Какая то фирма по-немногу подминает кухни при учреждениях и организациях, навяливают некое привозное централизованное питание!
Когда кухня-столовая своя - то продуктами и готовкой сами занимаются, а когда кто-то со стороны - то как у змеи ног, крайних не найти. Хозяева могут и в Москве вообще сидеть. Хотя для администрации это и выгодно.
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