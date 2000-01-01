Сотрудники прокуратуры Тюменской области выясняют причины отравления хоккеистов новокузнецкой команды «Кузнецкие Медведи». Для этого они приехали в гостиничный комплекс, в котором на время соревнований в Тюмени поселились спортсмены.

Напомним, ВашГород.ру писал о том, что хоккеисты новокузнецкой команды «Кузнецкие медведи» массово отравились в Тюмени. 12 спортсменов, а также массажист и администратор находятся в больнице.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 27 спортсменов и 6 человек персонала команды «Кузнецкие Медведи» приехали на поезде из Новокузнецка в Тюмень вечером 5 января. Они поселились в «Гостиничном комплексе», где жили и питались.

В ночь с 7 на 8 января 14 человек почувствовали себя плохо. У них появилась рвота, поднялась температура. На машине скорой помощи их увезли в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

На следующий день, 9 января, специалисты взяли в пищеблоке гостиницы пробы продуктов, воды, смывы с оборудования, спецодежды и рук персонала.

Расследование продлится до 3 февраля. Его проведение контролирует прокуратура Тюменской области.