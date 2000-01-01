В Сети появилась фотография с места смертельного ДТП. Авария произошла 9 января в Шерегеше на трассе ведущей к сектору «Е». Авария унесла жизни трёх человек. Как ранее сообщал ВашГород.ру, среди погибших был чемпион Европы по боксу Денис Янкин.

Трагедия произошла на 16-м километре дороги. Столкнулись вахтовый «Урал» и «Лада Гранта». Предварительно, ДТП спровоцировал 28-летний мужчина за рулём отечественного авто. Он не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира «Лады». В настоящее время полицейские устанавливают все подробности произошедшего.