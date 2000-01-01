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В Новосибирске закончились деньги на уборку снега

В Сети появились фото с места ДТП в Шерегеше

Сегодня 14:36
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В Сети появилась фотография с места смертельного ДТП. Авария произошла 9 января в Шерегеше на трассе ведущей к сектору «Е». Авария унесла жизни трёх человек. Как ранее сообщал ВашГород.ру, среди погибших был чемпион Европы по боксу Денис Янкин.

Трагедия произошла на 16-м километре дороги. Столкнулись вахтовый «Урал» и «Лада Гранта». Предварительно, ДТП спровоцировал 28-летний мужчина за рулём отечественного авто. Он не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира «Лады». В настоящее время полицейские устанавливают все подробности произошедшего.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Сибдепо, ВКонтакте "Радио Шория"
дтп спортивно-туристский комплекс Шерегеш смертельная авария

Комментарии (5)

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Напалм
8 1
Мдааа.. жалко людей
Естественный отбор.Нехрен гнать было.
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Шпили-вилли
9 0
Хорошо, что в Урал, а не в легковушку какую. Иначе, было бы, как на запсибовском мосту, когда дебил убил женщину с ребёнком.
Урал жалко и его водителя
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алекс
14 1
Ни капли сожаления почему то....
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Читатель
1 0
Можно подумать вы 60 ездите по трассе...
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