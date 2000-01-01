Новокузнечанка Евгения рассказала в соцсетях о неприятной находке, которая якобы попалась ей в продукции кафе «Дежавю». По словам женщины, в жареной рыбе она нашла червей. В доказательство своих слов она прислала фотографию.

«Поминали там дедушку мужа, ветерана войны, по традиции унесли рыбку домой, да и ремонт, готовить и негде, и не на чем. Вот такой „приятный“ сюрприз меня ждал», — написала горожанка в соцсетях.

В «Дежавю» ВашГород.ру жалобу горожанки подтвердили. Однако отметили, что клиентка не предоставила кафе никаких доказательств — не принесла саму рыбу в заведение. Проблему, по словам сотрудницы кафе, с новокузнечанкой решили полюбовно.

Сотрудница кафе также добавила ВашГород.ру, что рыбу хранят не в самом кафе, а покупают в магазинах. Вся продукция, по её словам, проходит тщательную проверку.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что новокузнечанин купил в известной торговой сети корнишоны с червями внутри.