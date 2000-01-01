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В Новосибирске закончились деньги на уборку снега

Новокузнечанка купила в местном кафе рыбу с опарышами

Сегодня 14:43
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Новокузнечанка Евгения рассказала в соцсетях о неприятной находке, которая якобы попалась ей в продукции кафе «Дежавю». По словам женщины, в жареной рыбе она нашла червей. В доказательство своих слов она прислала фотографию.

«Поминали там дедушку мужа, ветерана войны, по традиции унесли рыбку домой, да и ремонт, готовить и негде, и не на чем. Вот такой „приятный“ сюрприз меня ждал», — написала горожанка в соцсетях.

В «Дежавю» ВашГород.ру жалобу горожанки подтвердили. Однако отметили, что клиентка не предоставила кафе никаких доказательств — не принесла саму рыбу в заведение. Проблему, по словам сотрудницы кафе, с новокузнечанкой решили полюбовно.

Сотрудница кафе также добавила ВашГород.ру, что рыбу хранят не в самом кафе, а покупают в магазинах. Вся продукция, по её словам, проходит тщательную проверку.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что новокузнечанин купил в известной торговой сети корнишоны с червями внутри.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: postila.ru
некачественные продукты кафе "Дежавю"

Комментарии (7)

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Как подумаю о братском сирийском народе
3 5
остальное кажется таким никчемным и незначительным.
Если сирийцы употребляют в пищу опарышей, может быть отправить им с гуманитаркой эту, временно чуждую нам еду ?!
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Jackie
0 4
Это же натуральный белок
Мерзко же. Сами бы смогли кушать такую рыбу?
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Jackie
0 2
Я как-то раз в Марии-ра купила камбалу, думаю, сейчас приготовлю любимому ужин. Ага блин. Когда чистила, тоже наткнулась на похожих червяков. Меня чуть не вырвало, я всю кухню потом перемыла. Жесть вообще, с тех пор не готовлю рыбу вообще.
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Хи-хи
0 0
Я как-то раз в Марии-ра купила камбалу, думаю, сейчас приготовлю любимому ужин. Ага блин. Когда чистила, тоже наткнулась на похожих червяков. Меня чуть не вырвало, я всю кухню потом перемыла. Жесть вообще, с тех пор не готовлю рыбу вообще.
На что, по вашему, рыбу ловят?
Это же наживка!
ответить
11
1 2
Мерзко же. Сами бы смогли кушать такую рыбу?
не кушать, а есть.
что за деревенские манеры?
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Дон Хенаро 35702
0 0
Я как-то раз в Марии-ра купила камбалу, думаю, сейчас приготовлю любимому ужин. Ага блин. Когда чистила, тоже наткнулась на похожих червяков. Меня чуть не вырвало, я всю кухню потом перемыла. Жесть вообще, с тех пор не готовлю рыбу вообще.
Какая Вы впечатлительная девушка)))
Оставили бы рыбу мужу для рыбалки на опарыша))))
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