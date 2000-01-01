Известные кемеровчане записали ролик, в котором призвали земляков помочь детям с болезнями нервной системы.

У многих ребятишек серьёзные диагнозы — ДЦП, гидроцефалия, эпилепсия и другие. Но у детей есть шанс — в реабилитационном центре «КузбассНейро» применяются методики, ранее доступные только в Европе.

Центр уже заботится о маленьких пациентах. Однако лечение в «КузбассНейро» дорогое. Это касается и оборудования, поэтому руководитель центра Екатерина Черкаева просит кузбассовцев помочь малышам материально.

Екатерине требуется 277 000 рублей, которые пойдут на лечение больных ребят. Помочь может каждый — достаточно отправить смс на номер 7522 с текстом «НавстречуЕкатерине» и указать сумму пожертвования, например, «НавстречуЕкатерине 50».

Важно: пожертвовать средства могут только абоненты «Теле2». Деньги спишут с мобильного счёта.

Подробнее ознакомиться с пациентами Екатерины и узнать о её целях можно здесь.