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В Новосибирске закончились деньги на уборку снега

Известные кемеровчане призвали земляков помочь больным детям

Сегодня 15:51
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Известные кемеровчане записали ролик, в котором призвали земляков помочь детям с болезнями нервной системы.

У многих ребятишек серьёзные диагнозы — ДЦП, гидроцефалия, эпилепсия и другие. Но у детей есть шанс — в реабилитационном центре «КузбассНейро» применяются методики, ранее доступные только в Европе.

Центр уже заботится о маленьких пациентах. Однако лечение в «КузбассНейро» дорогое. Это касается и оборудования, поэтому руководитель центра Екатерина Черкаева просит кузбассовцев помочь малышам материально.

Екатерине требуется 277 000 рублей, которые пойдут на лечение больных ребят. Помочь может каждый — достаточно отправить смс на номер 7522 с текстом «НавстречуЕкатерине» и указать сумму пожертвования, например, «НавстречуЕкатерине 50».

Важно: пожертвовать средства могут только абоненты «Теле2». Деньги спишут с мобильного счёта.

Подробнее ознакомиться с пациентами Екатерины и узнать о её целях можно здесь.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот видео
благотворительность навстречу переменам КузбассНейро

Комментарии (4)

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Прохожий
8 0
Надо было попросить депутатиков из госдуры и кремлевскую бессовестную кодлу.А мы и так помогаем как можем.
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зяблик
7 1
Не сделайте 1 боевой вылет бомбардировщика в Сирии - вот вам и денег сэкономится на больных детей.
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алекс
0 0
Нет, лучше делайте боевые вылеты, нефть подорожает вот и деньги будут для больных детей.
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Ветер
0 0
Что то на Кидалово похоже...просят помощи ....но только с ТЕЛЕ 2...другие можете не беспокоиться...это что за БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!!!
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