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Алиэкспресс возобновил доставку товаров в Россию

Сегодня 07:00
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Хорошая новость для любителей шопинга — популярный интернет-магазин Алиэкспресс возобновил экспресс-доставку товаров в Россию.

Ранее компания заявила, что приостанавливает доставку товаров в Россию логистической компанией SPSR. Это произошло якобы из-за проблем на таможне. У доставщиков требовали копии паспортов покупателей, как уже писал ВашГород.ру.

Однако в Федеральной таможенной службе опровергли это заявление, пишет РИА Новости. Некоторые экспресс-посылки действительно проходят особый контроль, но это происходит не чаще 1%.

Отметим, многие покупатели жаловались на доставку товаров, заказанных с Алиэкспресс. Россияне утверждают, что до сих пор не получили заказанные в декабре посылки.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ivolgann.com
интернет-магазин алиэкспресс

Комментарии (3)

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Юлия
9 0
Почта России организовала себе халявные подарки, вот поэтому некоторые и не получили посылки...
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Житель
2 0
Почта России организовала себе халявные подарки, вот поэтому некоторые и не получили посылки...
Согласен. Руководители почты полным отсутствием контроля за перемещением безтрековых посылок поднимают доходы своих работников вместо повышения з/пл, а потом эта мелочевка оказывается на прилавках лоточников. Бизнес, однако.
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Sv
6 0
Почта России организовала себе халявные подарки, вот поэтому некоторые и не получили посылки...
Конечно подарки, а иначе как можно объяснить, что в посылках оказываются то бумага, то камни! Вскрывать надо посылки на почте и снимать всё на видео.
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