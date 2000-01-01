Хорошая новость для любителей шопинга — популярный интернет-магазин Алиэкспресс возобновил экспресс-доставку товаров в Россию.

Ранее компания заявила, что приостанавливает доставку товаров в Россию логистической компанией SPSR. Это произошло якобы из-за проблем на таможне. У доставщиков требовали копии паспортов покупателей, как уже писал ВашГород.ру.

Однако в Федеральной таможенной службе опровергли это заявление, пишет РИА Новости. Некоторые экспресс-посылки действительно проходят особый контроль, но это происходит не чаще 1%.

Отметим, многие покупатели жаловались на доставку товаров, заказанных с Алиэкспресс. Россияне утверждают, что до сих пор не получили заказанные в декабре посылки.