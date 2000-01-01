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«Возвращаться в это место желания нет» — на что жалуются новосибирцы в аквапарке

Новокузнечанин купил за полмиллиона несуществующий Ленд Крузер

Сегодня 18:00
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47-летний житель Новокузнецка нарвался на мошенников и перевёл на их счёт почти полмиллиона рублей. Жулики орудовали на популярном сайте бесплатных объявлений.

Мужчина решил купить с рук «Тойота Ленд Крузер» за 450 000 рублей. Продавец находился в Свердловской области, что не насторожило новокузнечанина. Неизвестный делец пообещал доставить машину с перевозчиком, но попросил предоплату — на транспортные расходы.

Продавец вскоре заявил, что машину погрузили на автовоз, и дал новокузнечанину контакты перевозчика. Затем мошенник попросил перечислить ему оставшуюся сумму, ссылаясь на нехватку денег.

Покупатель, не подозревая об обмане, сделал это. Контакты продавца и перевозчика вскоре стали недоступны, сообщили в областном ГУ МВД. Полицейские сейчас разыскивают мошенника.

«Если вы покупаете машину дистанционно, и у вас просят аванс, не переводите продавцу больше 5−10 тысяч рублей. Чтобы максимально обезопасить себя, узнайте как можно больше о продавце — его паспортные данные, номер счёта, регистрационные данные машины, ПТС автомобиля и так далее», — рассказал ВашГород.ру юрист Михаил Короленко.

Есть шанс, что обманутому кузбассовцу вернут его деньги, отметил собеседник.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: autolive61.ru
мошенники Тойота Ленд Крузер

Комментарии (4)

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SS
2 6
Тупица! Ребята молодцы, таких лохов так и надо разводить!!!!
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крузак
2 4
Как??????как?????!!!!!как можно быть таким дуримаром в 47 лет???ещё хочет управлять TLC...к таким машинам лохов близко подпускать нельзя,пусть на самокате передвигается.
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Чукча
0 3
ВГ, спасибо, вдоволь посмеялся. Это ж надо дожить до такого возраста и так лохануться. Тут через ПэйПэл, или на Али покупаешь, где возврат гарантирован и то переживаешь. Крест России-дураки да дороги.
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Годовые продажи Rolls-Royce в России достигли трехзначных значений
0 0
В 2016 году британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce Motor Cars показал шестипроцентный рост продаж в мире. Год стал вторым по успешности для марки. Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

В России продажи автомобилей бренда растут третий год и выражаются трехзначными числами. Точное количество проданных на российском рынке машин не сообщается. По словам Тиманна, Россия остается крупнейшим рынком в континентальной Европе. В мировом масштабе лидирующие позиции сохраняет Северная Америка; в целом бренд показывает рост рост во всех регионах, за исключением Ближнего Востока. КРИЗИС МЛЯ )))
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