47-летний житель Новокузнецка нарвался на мошенников и перевёл на их счёт почти полмиллиона рублей. Жулики орудовали на популярном сайте бесплатных объявлений.

Мужчина решил купить с рук «Тойота Ленд Крузер» за 450 000 рублей. Продавец находился в Свердловской области, что не насторожило новокузнечанина. Неизвестный делец пообещал доставить машину с перевозчиком, но попросил предоплату — на транспортные расходы.

Продавец вскоре заявил, что машину погрузили на автовоз, и дал новокузнечанину контакты перевозчика. Затем мошенник попросил перечислить ему оставшуюся сумму, ссылаясь на нехватку денег.

Покупатель, не подозревая об обмане, сделал это. Контакты продавца и перевозчика вскоре стали недоступны, сообщили в областном ГУ МВД. Полицейские сейчас разыскивают мошенника.

«Если вы покупаете машину дистанционно, и у вас просят аванс, не переводите продавцу больше 5−10 тысяч рублей. Чтобы максимально обезопасить себя, узнайте как можно больше о продавце — его паспортные данные, номер счёта, регистрационные данные машины, ПТС автомобиля и так далее», — рассказал ВашГород.ру юрист Михаил Короленко.

Есть шанс, что обманутому кузбассовцу вернут его деньги, отметил собеседник.