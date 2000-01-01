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В России подняли цены на самые популярные модели авто

Сегодня 06:10
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Цены на популярные бюджетные модели Киа Рио и Хёндай Солярис в России выросли в начале года. Стоимость южнокорейских автомобилей увеличилась на 11 000 — 30 000 руб. из-за необходимости установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Как сообщает Автостат, цены на седан и хэтчбек Хёндай Солярис в базовой комплектации «Актив» (1,4 л, 107 л.с., МКП) остались неизменными — 632 900 руб. С автоматической трансмиссией цены подскочили сразу на 30 000 руб. до 753 900. Остальные комплектации также подорожали на 30 000.

Kia Rio в базовой комплектации с 107-сильным двигателем и «механикой» в этом году стоит 639 900 рублей. Все комплектации бюджетного авто от Kia подорожали на 10 тыс. рублей.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: astoriamotors.ru
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