В Минобороны опровергли информацию Life о том, что причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем установлены. Версию портала о крушении лайнера в ведомстве назвали «абсолютным бредом», сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что якобы второй пилот Александр Ровенский перепутал рычаги управления шасси и закрылками, считают эксперты. И самолёт можно было бы спасти, если бы не перегруз.

Авиакатастрофа с Ту-154 произошла над Чёрным морем 25 декабря в 5:40 по Москве. Самолёт направлялся на сирийскую базу Хмеймим, как уже сообщал ВашГород.ру. В Сочи он дозаправлялся.

Вскоре после вылета он пропал с радаров. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Ту-154 упал в море через несколько минут после вылета. Погибли все находившиеся на борту 92 человека. 74-х из них опознали.

26 декабря в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

Погибли все находившиеся на борту. Среди них был новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.