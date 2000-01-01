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«Возвращаться в это место желания нет» — на что жалуются новосибирцы в аквапарке

Минобороны опровергло сообщения о причинах крушения Ту-154

Сегодня 17:40
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В Минобороны опровергли информацию Life о том, что причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем установлены. Версию портала о крушении лайнера в ведомстве назвали «абсолютным бредом», сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что якобы второй пилот Александр Ровенский перепутал рычаги управления шасси и закрылками, считают эксперты. И самолёт можно было бы спасти, если бы не перегруз.

Авиакатастрофа с Ту-154 произошла над Чёрным морем 25 декабря в 5:40 по Москве. Самолёт направлялся на сирийскую базу Хмеймим, как уже сообщал ВашГород.ру. В Сочи он дозаправлялся.

Вскоре после вылета он пропал с радаров. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Ту-154 упал в море через несколько минут после вылета. Погибли все находившиеся на борту 92 человека. 74-х из них опознали.

26 декабря в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

Погибли все находившиеся на борту. Среди них был новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: svpressa.ru
Минобороны ТУ-154 крушение самолета

Комментарии (6)

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ДД
12 4
Вкинули дезу, видят - не катит, щас сделают следующий вброс и понаблюдают как оно будет катить.
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Свой
4 3
С первых минут после катастрофы пошла муть и бред, и до сих пор правда где-то там,несмотря на найденные останки и чёрные ящики.Такого не было ни с одним погибшим самолётом.
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ту -154
1 1
признать теракт терактом, это признать , что войнушку затянули уже к себе домой. довы***сь .
не буди лихо......
посеявши ветер.....
и это только цветочки. что дальше будет даже подумать страшно.
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КоляYeti 11384
0 0
Если в какой то мере вина МО присутствует-техников, пилотов, или ненадлежащего прежнего ремонта ТО, будут сопли жевать как и голандцы-годами...
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Напоминает: что случилось с подводной лодкой "Курск"?
- Она утонула... С тех пор так и живём,- нет ни ответственности, ни власти, ни профессионалов. Кончились. Остались профессиональные .ополизы и сама .опа с 86% рейтингом.

А на туполе был теракт!
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