Более 1,5 тысячи заявок обработали Деды Морозы и Снегурочки в рамках акции «Дед Мороз позвонит», которая проходила с 21 декабря по 5 января.

Во время акции любой желающий мог подарить ребенку незабываемые мгновения новогодних чудес, просто оставив заявку на сайте. В назначенный час ребенку звонил Дед Мороз и Снегурочка, поздравляя с Новым годом.

Заявки на поздравления поступали из всех городов Кузбасса. Отзывы участников акции «Дед Мороз позвонит»:

Алёна Киршина

Это реально круто, команда Good Line молодцы! Вы делаете большое добро. И дети, и мы, взрослые, верим в чудеса!

Оля Манакова

Спасибо огромное! Ребенок в восторге, все уши прожужжала :)

Инга Терёхина

Огромная благодарность за супер идею! Ребёнок счастлив был до безумия :)

Марина Черновская

Ребята, спасибо огромное! Десятилетнему сыну позвонила Снегурочка! Его голос, когда он об этом рассказывал, надо было слышать! Благоговейный восторг с примесью шока :) «Мама, я же говорил, что они существуют, пока в них верит хотя бы один ребенок!»

Еще раз спасибо!