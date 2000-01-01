По данным Росстата больше всего в прошлом году подорожали молочные продукты, рыба и морепродукты. Об этом сообщает РБК.

Возглавило антирейтинг самых подорожавших за год продуктов сливочное масло. Его стоимость увеличилась на 21%. На другие молочные продукты цены выросли в среднем на 10%. Третье место — у рыбы и морепродуктов. Они подорожали на 9%.

Также значительно выросли в цене крупы и алкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия (по 6%), макаронные изделия (5%), подсолнечное масло (3%), мясо (2%).

Минимальный набор продуктов в 2016 году по данным Росстата подорожал на 3,5%. Он составляет в среднем около 4 тысячи рублей.

Специалисты Росстата отмечают, что среди непродовольственных товаров больше всего в цене выросли за год сигареты (на 18%), обувь (9%) и ткани (8%).

Напомним, ранее в Росстате рассказали, что за весь период экономического кризиса, с 2014 года, цены на продуты в России увеличились на 25%. А вот доходы россиян за это время увеличились менее чем на 1%. Резких скачков цен на продукты не было, благодаря замене импортных товаров отечественными, отметили специалисты Росстата.