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Названы продукты, подорожавшие в 2016 году больше других

Сегодня 06:30
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По данным Росстата больше всего в прошлом году подорожали молочные продукты, рыба и морепродукты. Об этом сообщает РБК.

Возглавило антирейтинг самых подорожавших за год продуктов сливочное масло. Его стоимость увеличилась на 21%. На другие молочные продукты цены выросли в среднем на 10%. Третье место — у рыбы и морепродуктов. Они подорожали на 9%.

Также значительно выросли в цене крупы и алкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия (по 6%), макаронные изделия (5%), подсолнечное масло (3%), мясо (2%).

Минимальный набор продуктов в 2016 году по данным Росстата подорожал на 3,5%. Он составляет в среднем около 4 тысячи рублей.

Специалисты Росстата отмечают, что среди непродовольственных товаров больше всего в цене выросли за год сигареты (на 18%), обувь (9%) и ткани (8%).

Напомним, ранее в Росстате рассказали, что за весь период экономического кризиса, с 2014 года, цены на продуты в России увеличились на 25%. А вот доходы россиян за это время увеличились менее чем на 1%. Резких скачков цен на продукты не было, благодаря замене импортных товаров отечественными, отметили специалисты Росстата.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Арендатор.ру
цены на продукты продукты подорожали

Комментарии (3)

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бабка
1 0
А,яйцо куриное,в какую цену будет..? Ась...
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местный-2
3 1
Большая часть молочного рынка под иностранными компаниями.Пепсико в этом смысле лидер и не только по молочке.
Конечно,хотелось бы чтобы продукция наших производителей было в большинстве на рынке.Пусть тогда и дорожает,но это будет наше и вся прибыль останется в России.
Но вот тут как раз и подвох....ведь даже такая сеть магазинов как "Лента"....и та зарегистрирована в офшорах.Может собственники и наши,но ведь только менеджмент решает,каких производителей запустить на полки.
Если бы как раньше большую часть рынка покрывали магазины торгующие нашими товарами,выращенные и произведенные у нас.Пусть даже цены были бы чуть выше,но все бы знали ,что это наше ....Какое было сливочное масло,какие сыры...сметана и т.д....точно не чета этим полуиностранным продуктам.
ответить
местный-3
0 0
Большая часть молочного рынка под иностранными компаниями.Пепсико в этом смысле лидер и не только по молочке.
Конечно,хотелось бы чтобы продукция наших производителей было в большинстве на рынке.Пусть тогда и дорожает,но это будет наше и вся прибыль останется в России.
Но вот тут как раз и подвох....ведь даже такая сеть магазинов как "Лента"....и та зарегистрирована в офшорах.Может собственники и наши,но ведь только менеджмент решает,каких производителей запустить на полки.
Если бы как раньше большую часть рынка покрывали магазины торгующие нашими товарами,выращенные и произведенные у нас.Пусть даже цены были бы чуть выше,но все бы знали ,что это наше ....Какое было сливочное масло,какие сыры...сметана и т.д....точно не чета этим полуиностранным продуктам.
Ага..А,картофель "Тулеевский"...Во,кстати,а где Губернатор Кемеровской Области...,где руководящая рука..области..всегда "подчёркивал",что и когда надо было делать..сьели что ли,как картофель..Не..?
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