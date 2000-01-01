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В Новокузнецке ужесточили правила посещения детского сада

Сегодня 09:08
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В Новокузнецке с 1 февраля 2017 года при непосещении ребёнком детского дошкольного учреждения без уважительной причины плата с родителей будет взиматься полностью. Об этом сообщает novokuznetsk.su.

Напомним, это не единственное нововведение. ВашГород.ру уже писал о том, что с февраля текущего года родителям в Новокузнецке придётся платить гораздо больше за посещение ребёнком дошкольного учреждения. Ежемесячная плата составит 2200 рублей. Исключение — детсады третьей категории № 123 и № 274, где с родителей будут брать по 2000 рублей.

Если же ребёнок не пришёл в садик без уважительной причины, то плата за эти дни будет начисляться в полном размере, то есть в два раза дороже, чем если уважительная причина имеется.

Уважительной причиной будет считаться:

— болезнь ребёнка;

— санаторно-курортное лечение (при наличии справки медицинской организации);

— отдых ребёнка на период отпуска родителей (законных представителей) не более 75 календарных дней в год при наличии заявления одного из родителей (законного представителя);

— закрытие образовательной организации на ремонтные работы, карантин и прочее (при наличии приказа образовательной организации);

— прохождение ребёнком реабилитации после перенесённого заболевания (при наличии выписки из стационара, справки, заключения врача-специалиста).

Родителям нужно будет подавать в детсад заявление о том, что уважительная причина есть и приносить соответствующие документы. Тогда перерасчёт за дни пропуска обязаны сделать.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: svopi.ru
детсад плата за детский сад

Комментарии (19)

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Мама
12 0
Ничего нового. В нашем саду уже пару лет как действует это правило. Если нет справки о болезни или заявления об отпуске, то считается, что ребёнок был в саду. Если нужно подлечить ребёнка несколько дней без справки - предупреждаем воспитателя, чтобы с питания не снимали, как будто мы ходили. А перерасчёт только по справке.
ответить
Читатель
10 12
Вот дебилы. А если у меня ребенок начинает заболевать и есть возможность посидеть дома, чтобы подлечиться и не садиться, тогда что?
ответить
саня
9 2

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
321
7 2
Вот дебилы. А если у меня ребенок начинает заболевать и есть возможность посидеть дома, чтобы подлечиться и не садиться, тогда что?
посидите и подлечитесь, вам кто-то запрещает?
ответить
Питон
3 6
не законно, можно подавать заявление а прокуратуру. услуга не получена, за что обязан заплатить? за хрен собачий?! так вот его - им!
ответить
Дон Хуан
1 0
А что значит "то есть в два раза дороже, чем если уважительная причина имеется"? Сколько нужно заплатить, если ребёнок отсутствует по уважительной причине?
ответить
Читатель
2 14
посидите и подлечитесь, вам кто-то запрещает?
Да я то посижу, проблем нет. Только подумай, есть же матери одиночки, например, которые пашут, концы с концами еле сводят, у которых нет возможности садиться на больничный, но пересидеть несколько дней есть возможность, но при этом также нужно будет платить.
ответить
321
1 0
не законно, можно подавать заявление а прокуратуру. услуга не получена, за что обязан заплатить? за хрен собачий?! так вот его - им!
ну так она по вашей милости не получена, идите и получайте, вас никто не прогонит
ответить
z
1 2
не законно, можно подавать заявление а прокуратуру. услуга не получена, за что обязан заплатить? за хрен собачий?! так вот его - им!
Не нравиться? Вас тут ни кто не держит, ни мер, ни гуребнатор. Им нужны послушные крестьяслуги. Не нравиться водить детишек в - 26? Заботитесь о них? Им по фигу, они копают бюджет и вывозят, и нет копеек у них для ваших детей. Главное чтобы потом, когда кончится уголь и всех крестьяслуг заложат в кредит, как они делают это сейчас, они не устроили тут припять.
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Пекус
7 1
В группе 30 ребятишек - повариха с утра наготовит 30 завтраков и начнет резать готовить продукты на столько де обедов, воспитательница приготовит материалы на развитие всякую там цветную бумагу или еще что тоже на 30 человек, а тут бац 10 человек не пришли, т.к. они матери одиночки и хотят пересидеть несколько дней вместо нахождения на больничном, родителям лень вставать и вести дитё сад, решили ехать в гости к бабушка/дедушкам и т.д. причин может быть много, но хочу сказать, что все правильно придумали с платой. Причина должна быть уважительной чтобы деньги с вас не брали.
ответить
читатель
2 1
Да я то посижу, проблем нет. Только подумай, есть же матери одиночки, например, которые пашут, концы с концами еле сводят, у которых нет возможности садиться на больничный, но пересидеть несколько дней есть возможность, но при этом также нужно будет платить.
Так кто запрещает матери одиночке работать, и кто заставляет её садиться на больничный, ребенку просто дается справка, что он перенес заболевание, а больничный родителю не обязателен, посидеть и бабушка может, а ребенку лучше пересидеть под наблюдением врача.
ответить
321
0 1
Да я то посижу, проблем нет. Только подумай, есть же матери одиночки, например, которые пашут, концы с концами еле сводят, у которых нет возможности садиться на больничный, но пересидеть несколько дней есть возможность, но при этом также нужно будет платить.
да есть куча людей, у которых какие-то проблемы, какие-то возможности и какие-то невозможности
и нет такой схемы, которая учтет все и всех
если у мамы есть возможность пересидеть, не теряя при этом в деньгах, значит, сидеть будет не она лично, а другой человек
пусть считает эти 300р платой за услуги няни
очень дешевой няни, между прочим
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Читатель
3 1
Читаю комментарии и удивляюсь, мол посидите дома, подумаешь 300 рублей.... За то как заходит речь про прожиточный минимум, про увеличение бензина на 20 копеек и заморозку пенсии, так такой визг поднимается.
ответить
ничего удивительного
0 0
Читаю комментарии и удивляюсь, мол посидите дома, подумаешь 300 рублей.... За то как заходит речь про прожиточный минимум, про увеличение бензина на 20 копеек и заморозку пенсии, так такой визг поднимается.
это другие люди визжат, те, кого со всех сторон поджимают и те, у кого есть возможность сидеть дома без больничных, но с оплатой
ответить
1
1 9
В группе 30 ребятишек - повариха с утра наготовит 30 завтраков и начнет резать готовить продукты на столько де обедов, воспитательница приготовит материалы на развитие всякую там цветную бумагу или еще что тоже на 30 человек, а тут бац 10 человек не пришли, т.к. они матери одиночки и хотят пересидеть несколько дней вместо нахождения на больничном, родителям лень вставать и вести дитё сад, решили ехать в гости к бабушка/дедушкам и т.д. причин может быть много, но хочу сказать, что все правильно придумали с платой. Причина должна быть уважительной чтобы деньги с вас не брали.
пекус вас емеют во всё куда можно и куда нельзя ! а вы еще и подмахиваете!!!
в стране где денег немерено, люди последний куй доедают! а эти *опоголовые у руля еще и на детях ваших заработают ! а вы давайте ублажайте их и выражайте своё удовольствие стонами или как там вам интереснее,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
п.с. садики должны быть бесплатные так же как медицина и т.д.
ответить
Питон
0 0
В группе 30 ребятишек - повариха с утра наготовит 30 завтраков и начнет резать готовить продукты на столько де обедов, воспитательница приготовит материалы на развитие всякую там цветную бумагу или еще что тоже на 30 человек, а тут бац 10 человек не пришли, т.к. они матери одиночки и хотят пересидеть несколько дней вместо нахождения на больничном, родителям лень вставать и вести дитё сад, решили ехать в гости к бабушка/дедушкам и т.д. причин может быть много, но хочу сказать, что все правильно придумали с платой. Причина должна быть уважительной чтобы деньги с вас не брали.
Иди в пекло! Я могу воспиталку с вечера предупредить, что моего ребенка не будет. С какого перепугу я должен еще уважительные причины предъявлять? За что оплачивать? Тем паче что деньги пойдут не в сад, а на штопку дыр городского бюджета. Наймите нормального управленца в администрацию города, чтобы зарабатывал не для себя. Чтобы не на окладе сидел, а на проценте с профицита.
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айяяй
0 0
В группе 30 ребятишек - повариха с утра наготовит 30 завтраков и начнет резать готовить продукты на столько де обедов, воспитательница приготовит материалы на развитие всякую там цветную бумагу или еще что тоже на 30 человек, а тут бац 10 человек не пришли, т.к. они матери одиночки и хотят пересидеть несколько дней вместо нахождения на больничном, родителям лень вставать и вести дитё сад, решили ехать в гости к бабушка/дедушкам и т.д. причин может быть много, но хочу сказать, что все правильно придумали с платой. Причина должна быть уважительной чтобы деньги с вас не брали.
и куда же, интересно, деваются порции еды этих 10 бац не пришедших? ))
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