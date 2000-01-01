В Новокузнецке с 1 февраля 2017 года при непосещении ребёнком детского дошкольного учреждения без уважительной причины плата с родителей будет взиматься полностью. Об этом сообщает novokuznetsk.su.

Напомним, это не единственное нововведение. ВашГород.ру уже писал о том, что с февраля текущего года родителям в Новокузнецке придётся платить гораздо больше за посещение ребёнком дошкольного учреждения. Ежемесячная плата составит 2200 рублей. Исключение — детсады третьей категории № 123 и № 274, где с родителей будут брать по 2000 рублей.

Если же ребёнок не пришёл в садик без уважительной причины, то плата за эти дни будет начисляться в полном размере, то есть в два раза дороже, чем если уважительная причина имеется.

Уважительной причиной будет считаться:

— болезнь ребёнка;

— санаторно-курортное лечение (при наличии справки медицинской организации);

— отдых ребёнка на период отпуска родителей (законных представителей) не более 75 календарных дней в год при наличии заявления одного из родителей (законного представителя);

— закрытие образовательной организации на ремонтные работы, карантин и прочее (при наличии приказа образовательной организации);

— прохождение ребёнком реабилитации после перенесённого заболевания (при наличии выписки из стационара, справки, заключения врача-специалиста).

Родителям нужно будет подавать в детсад заявление о том, что уважительная причина есть и приносить соответствующие документы. Тогда перерасчёт за дни пропуска обязаны сделать.