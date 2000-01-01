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В твиттере «Открытой России» посмеялись над самоубийствами сибиряков

Сегодня 09:46
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В твиттере общественной организации «Открытая Россия» поиронизировали над сибиряками. Причём тема для шуток оказалась весьма странной — самоубийства в новогодние праздники.

«В новогоднем чемпионате России по самовыпилу победил Новосибирск» — под таким заголовком 10 января в твиттере опубликовали новость о самоубийствах на новогодних каникулах. На момент публикации новости твит был доступен. В России произошло более 50 трагических случаев, лидером стала Новосибирская область — 24 происшествия.

За день пост набрал 127 ретвитов и 61 отметку «нравится». Но судя по комментариям, пользователям такое чувство юмора SMM-щиков совсем не понравилось. Комментаторы называли их «феерическими идиотами» и уверяли, что такое поведение дискредитирует руководство «Открытой России».

Несколько часов назад в твиттере появился пост с извинениями.

Хотя многие читатели признались — после таких извинений «Открытая Россия» опозорила себя ещё больше.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: be.gallery.world, twitter.com
скандал твиттер самоубийства Открытая Россия

Комментарии (5)

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Дон Хуан
1 0
Чё тут комментировать? Ушлёпки...
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Дон Хенаро 35783
0 2
Более чем уверен что ни активисты Открытой России не сама Открытая Россия и тем более МБХ к данным "твитам" никакого отношения не имеют...уверен что это провокация против Открытой России, организованная ольгинскими троллями и им подобным организациям.
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Кент
0 0
Дон Хенаро:
Более чем уверен что ни активисты Открытой России не сама Открытая Россия и тем более МБХ к данным "твитам" никакого отношения не имеют...уверен что это провокация против Открытой России, организованная ольгинскими троллями и им подобным организациям.
Ах ты сун ходора поддерживаешь
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Катя
0 0
не уверена, но думаю, что действительно какая-то провокация. Что касается суицидов, то в нашем городе их очень много. В новогодние праздники сразу несколько случаев самоубийств. Страшно.
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Дмитрий
0 0
Ну они досмеются, и их будет ждать то же самое.
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