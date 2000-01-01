В твиттере общественной организации «Открытая Россия» поиронизировали над сибиряками. Причём тема для шуток оказалась весьма странной — самоубийства в новогодние праздники.

«В новогоднем чемпионате России по самовыпилу победил Новосибирск» — под таким заголовком 10 января в твиттере опубликовали новость о самоубийствах на новогодних каникулах. На момент публикации новости твит был доступен. В России произошло более 50 трагических случаев, лидером стала Новосибирская область — 24 происшествия.

В новогоднем чемпионате России по самовыпилу победил Новосибирск, а открыла счет бабушка из Волгоградской областиhttps://t.co/e9rX8OrErI — Открытая Россия ( @openrussia_org) 10 января 2017 г.

За день пост набрал 127 ретвитов и 61 отметку «нравится». Но судя по комментариям, пользователям такое чувство юмора SMM-щиков совсем не понравилось. Комментаторы называли их «феерическими идиотами» и уверяли, что такое поведение дискредитирует руководство «Открытой России».

Несколько часов назад в твиттере появился пост с извинениями.

Наши извинения тем, кого оскорбил твит про суициды. Но самоубийств от этого меньше не становитсяhttps://t.co/e9rX8OrErI — Открытая Россия (@openrussia_org) 10 января 2017 г.

Хотя многие читатели признались — после таких извинений «Открытая Россия» опозорила себя ещё больше.