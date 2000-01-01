Вторую экспертизу по делу о резонансном ДТП с участием экс-главы ГИБДД по Кемеровской области Юрия Мовшина провели в Москве. Её результаты не устроили потерпевших в аварии. Они ходатайствуют об исключении выводов второй экспертизы из материалов дела. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Вторую экспертизу проводил Экспертно-криминалистический центр МВД РФ в Москве. Её выводы полностью противоречат результатам первой экспертизы, проведенной специалистами Кемеровской лаборатории судебной экспертизы Минюста России.

Первая экспертиза сделала вывод, что в действиях Юрия Мовшина «усматриваются несоответствия требованиям ПДД РФ в отношении дорожной разметки 1.1, которые с технической точки зрения состоят в причинной связи с ДТП».

Согласно результатам московской экспертизы, в ДТП виноват водитель Тойота Премио. Он совершал поворот налево в момент, когда по этой встречной полосе уже двигался Лэнд Крузер Юрия Мовшина. Вторая экспертиза утверждает, что в месте, где произошло ДТП, нет знаков и разметки, запрещающих обгон.

Издание отмечает, что дополнительная автотехническая экспертиза по этому делу будет проведена в январе.

Напомним, резонансное ДТП с участием бывшего руководителя ГИБДД Кемеровской области произошло 23 апреля 2016 года. Оно унесло жизни четырёх человек. На автомобиле Тойота Лэнд Крузер 200 Юрий Мовшин при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем Тойота Корона Премио, в котором находилось пять человек — водитель-мужчина и четыре девушки. Все пассажирки погибли, водитель Премио остался жив. Юрий Мовшин не пострадал. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Свою вину он не признаёт.