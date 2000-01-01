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Вторая экспертиза по ДТП с Мовшиным утверждает, что виноват водитель Тойота Премио

Сегодня 09:49
1196

Вторую экспертизу по делу о резонансном ДТП с участием экс-главы ГИБДД по Кемеровской области Юрия Мовшина провели в Москве. Её результаты не устроили потерпевших в аварии. Они ходатайствуют об исключении выводов второй экспертизы из материалов дела. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Вторую экспертизу проводил Экспертно-криминалистический центр МВД РФ в Москве. Её выводы полностью противоречат результатам первой экспертизы, проведенной специалистами Кемеровской лаборатории судебной экспертизы Минюста России.

Первая экспертиза сделала вывод, что в действиях Юрия Мовшина «усматриваются несоответствия требованиям ПДД РФ в отношении дорожной разметки 1.1, которые с технической точки зрения состоят в причинной связи с ДТП».

Согласно результатам московской экспертизы, в ДТП виноват водитель Тойота Премио. Он совершал поворот налево в момент, когда по этой встречной полосе уже двигался Лэнд Крузер Юрия Мовшина. Вторая экспертиза утверждает, что в месте, где произошло ДТП, нет знаков и разметки, запрещающих обгон.

Издание отмечает, что дополнительная автотехническая экспертиза по этому делу будет проведена в январе.

Напомним, резонансное ДТП с участием бывшего руководителя ГИБДД Кемеровской области произошло 23 апреля 2016 года. Оно унесло жизни четырёх человек. На автомобиле Тойота Лэнд Крузер 200 Юрий Мовшин при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем Тойота Корона Премио, в котором находилось пять человек — водитель-мужчина и четыре девушки. Все пассажирки погибли, водитель Премио остался жив. Юрий Мовшин не пострадал. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Свою вину он не признаёт.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kuzbassday.ru
дтп ДТП с Мовшиным

Комментарии (17)

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z
13 3
Какие то странные родственники, неужели за это время они еще до него не добрались? Или они настолько упые, что верят в левосудие в капилистическом строе?
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Анонимный пользователь
4 0
Мнения разошлись... Третью экспертизу придётся в Швейцарии проводить.
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Житель
27 0
Кто то сомневался, что полкана гаишного отмажут? Там без экспертизы видно разметку, согласно которой крузака не имел право выезда на встречу для обгона. Сейчас исчезнут все видео и окажется что разметки просто не было, и ехал крузак 40 км/ч.
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Ага
10 0
А что такого? У нас и мельдоний спортсмены на завтрак ложками не жрали!
Главное - цена вопроса, и ничего личного - только бизнес
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Евгения
7 20
С самого начала этой трагедии считала и сейчас считаю, что большая часть вины лежит на водиле премио, он не удостоверился в безопасности маневра, скорее всего не видел крузак, т.к. руль неправильный и 4 головы девченок загораживали обзор, да и на водителях тс лежит ответственность за жизнь пассажиров.
и тролли, скорее антилайкайте мой коммент, жаждущие крови экс гайца, не желающие разобраться по существу.
ответить
Анонимный пользователь
5 17
С самого начала этой трагедии считала и сейчас считаю, что большая часть вины лежит на водиле премио, он не удостоверился в безопасности маневра, скорее всего не видел крузак, т.к. руль неправильный и 4 головы девченок загораживали обзор, да и на водителях тс лежит ответственность за жизнь пассажиров.
и тролли, скорее антилайкайте мой коммент, жаждущие крови экс гайца, не желающие разобраться по существу.
Правильно, я тоже считаю, что виноват водитель на Премио
ответить
Ага!
11 0
С самого начала этой трагедии считала и сейчас считаю, что большая часть вины лежит на водиле премио, он не удостоверился в безопасности маневра, скорее всего не видел крузак, т.к. руль неправильный и 4 головы девченок загораживали обзор, да и на водителях тс лежит ответственность за жизнь пассажиров.
и тролли, скорее антилайкайте мой коммент, жаждущие крови экс гайца, не желающие разобраться по существу.
Ничо-ничо, экс-гаец еще одного крузака на трудовые накопления прикупит, третье ДТП с трупами устроит, и в третий раз не виноват будет!
ответить
Петя
6 9
Правильно, я тоже считаю, что виноват водитель на Премио
При том что водила был лишенец, вообще не имел права выезжать
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я
3 0
Далеко тянется мохнатая лапа, по ночам -то не снятся или уже не привыкать?
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Евгения
1 3
Ничо-ничо, экс-гаец еще одного крузака на трудовые накопления прикупит, третье ДТП с трупами устроит, и в третий раз не виноват будет!
я ни разу и нигде не написала, что водитель крузака не виноват, на нем тоже какая то часть вины лежит, но к примеру если бы водитель премио ехал пустой, а водитель крузера так же обгонял, было бы 4 трупа в точно такой же ситуации? нет. то что на Мовшина сказали фас, это было сразу понятно, да и случай удобный подвернулся
ответить
Труфальдинка
2 0
я ни разу и нигде не написала, что водитель крузака не виноват, на нем тоже какая то часть вины лежит, но к примеру если бы водитель премио ехал пустой, а водитель крузера так же обгонял, было бы 4 трупа в точно такой же ситуации? нет. то что на Мовшина сказали фас, это было сразу понятно, да и случай удобный подвернулся
...А я всегда за тех, кто побеждает!
...А расценки по экспертизам в интернет магазине выкладывают?
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Василий
3 0
При том что водила был лишенец, вообще не имел права выезжать
Петя,женя,пользователь. Вы учите ПДД. Разметку видно невооружённым взглядом. Мне хоть он вообще не имел бы никогда прав. Но это не значит,что мовшин имет право нарушать правила ДД. Или вы друзья и родственники,что так рьяно встали на защиту.
ответить
да-да
0 0
Петя,женя,пользователь. Вы учите ПДД. Разметку видно невооружённым взглядом. Мне хоть он вообще не имел бы никогда прав. Но это не значит,что мовшин имет право нарушать правила ДД. Или вы друзья и родственники,что так рьяно встали на защиту.
Есть такая тактика - взять и очернить истца.
ответить
олег
6 1
я ни разу и нигде не написала, что водитель крузака не виноват, на нем тоже какая то часть вины лежит, но к примеру если бы водитель премио ехал пустой, а водитель крузера так же обгонял, было бы 4 трупа в точно такой же ситуации? нет. то что на Мовшина сказали фас, это было сразу понятно, да и случай удобный подвернулся
это вы что, серьезно? то есть надо встать в крайнюю левую полосу для поворота налево и крутить башкой на 180 градусов, потому что не только встречные надо пропускать теперь, но и гниду гаишную которая по встречке в попутном направлении шпарит? а если сверху на вас вертолет тулейки упадет, тоже вы виноваты? а если снизу щука на комбайне вылезет и разлохматит вас вместе с машинкой в щупки, тоже вы будете виноваты?
ответить
Точняк!
1 0
это вы что, серьезно? то есть надо встать в крайнюю левую полосу для поворота налево и крутить башкой на 180 градусов, потому что не только встречные надо пропускать теперь, но и гниду гаишную которая по встречке в попутном направлении шпарит? а если сверху на вас вертолет тулейки упадет, тоже вы виноваты? а если снизу щука на комбайне вылезет и разлохматит вас вместе с машинкой в щупки, тоже вы будете виноваты?
Всё верно, но решение в Москве уже принято, а денег на ЕСПЧ и прочие органы у пострадавших и их родственников нет. Да и наплюют местные царьки на все забугорные решения.
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хмырь
0 0
это вы что, серьезно? то есть надо встать в крайнюю левую полосу для поворота налево и крутить башкой на 180 градусов, потому что не только встречные надо пропускать теперь, но и гниду гаишную которая по встречке в попутном направлении шпарит? а если сверху на вас вертолет тулейки упадет, тоже вы виноваты? а если снизу щука на комбайне вылезет и разлохматит вас вместе с машинкой в щупки, тоже вы будете виноваты?
По-моему,ты долб....б.Ты в крайнюю правую для поворота налево перестраиваешься???а башкой ваще не крутишь,тупо вылупившись в лобовое стекло???значит ты один из многочисленной армии дебилов на дорогах.А по сути аварии в сотый раз скажу-вина обоюдная.один-правил дд не знает по причине слабоумия,второй-на эти правила дд наплевал по причине своей безнаказанности.
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