В графе «Семейное положение» в социальной сети «Вконтакте» добавлен еще один статус. Теперь пользователи смогут при необходимости более точно указать на состояние своей личной жизни, поставив клик напротив слов «В гражданском браке».

Идея создания нововведение возникла во время рекламы телесериала «Гражданский брак» на ТНТ, говорится на сайте телеканала. Статус введен на постоянной основе и, к тому же, он будет таргетированным.

Некоторые пользователи восприняли такое нововведение крайне отрицательно, обвинив соцсеть в сознательном подрыве института семьи. Отметим, в 2012 году ВКонтакте дала пользователям возможность указывать отношения с партнёрами своего пола.