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Соцсеть ВКонтакте ввела «гражданский брак»

Сегодня 09:52
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В графе «Семейное положение» в социальной сети «Вконтакте» добавлен еще один статус. Теперь пользователи смогут при необходимости более точно указать на состояние своей личной жизни, поставив клик напротив слов «В гражданском браке».

Идея создания нововведение возникла во время рекламы телесериала «Гражданский брак» на ТНТ, говорится на сайте телеканала. Статус введен на постоянной основе и, к тому же, он будет таргетированным.

Некоторые пользователи восприняли такое нововведение крайне отрицательно, обвинив соцсеть в сознательном подрыве института семьи. Отметим, в 2012 году ВКонтакте дала пользователям возможность указывать отношения с партнёрами своего пола.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: hdkinoteka.com
ВКонтакте семья ТНТ гражданский брак

Комментарии (3)

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Дмитрий
4 0
Есть церковный, есть гражданский брак, в чем проблема когда гражданский брак - это со штампом в паспорте, проблема в головах кто что подразумевает под одним и тем же словом.
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Hunter
5 2
Два одинаковых пункта получили Женат/Замужем и Гражданский брак одно и то же. Заменить надо на Сожительство, как и название сериала, а то путаница в головах у всех будет.
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Тупичок Путина
0 0
Мда какой-то же идиот придумал этот термин, который смыслово вводит в заблуждение. Сожительство = гражданский брак )) чушь какая-то. Тогда брак со штампов в паспорте - это какой брак - НЕгражданский что ли? А какой тогда? Государственный? )))
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