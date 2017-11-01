2017-й подготовил модницам немало сюрпризов. В тренде не только броские наряды и буйство красок, но и нежные образы. Что носить в этом году, ВашГород.ру разбирался вместе со стилистом, визажистом и экспертом по имиджу и протоколу Екатериной Болотовой.

«2017-й обещает стать ярким и дерзким годом. Он предлагает модницам большой выбор стилевых ролей. Не оставайтесь в стороне! Экспериментируйте с образами и ищите себя, ведь 2017-й подходит для этого как нельзя лучше», — уверена Екатерина Болотова.

И какой наряд вы бы ни надели, в моде всегда остаётся улыбка и хорошее настроение.