Завершилось расследование ДТП, в котором погиб новокузнечанин. Материалы уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Омска переданы в суд.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 15 oктября, на въезде в Новокузнецк произошло серьёзное ДТП. КамАЗ на большой скорости врезался в легковой автомобиль и протащил его несколько десятков метров.

Авария случилась неподалёку от стелы «Новокузнецк». Фура съезжала с Костенковской горы и на перекрестке протаранила легковой автомобиль Nissan Quashqai.

«На автомобиле КамАЗ на момент ДТП была неисправна тормозная система. Длинномер, перевозивший металлическую арматуру (около 20 тонн), был перегружен сверх нормы (почти на 5 тонн). К тому же, водитель двигался с превышением допустимой скорости (более 60 км/ч). Это подтвердили как результаты автотехнической экспертизы, так и данные системы спутникового наблюдения ГЛОНАСС, датчик которой был установлен на грузовике», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Если суд признает водителя грузовика виновным, то обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Отметим, после этого ДТП власти Новокузнецка и Областной дорожный фонд решили изменить организацию движения на этом участке Там установили дорожные знаки, запрещающие движение большегрузов.