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Кемеровчанка поучаствовала в шоу «Пусть говорят»

Сегодня 11:01
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Бывшая жительница Кемерова Евгения Искандарова вновь засветилась на федеральном ТВ. Девушка побывала экспертом на шоу «Пусть говорят».

Выпуск, который вышел на экраны 10 января, посвятили любовным аферистам. Героини программы пострадали от мужчин, которые завязывали с ними романы дистанционно, затем просили денег взаймы и исчезали. С просьбой о совете они пришли в «Пусть говорят».

«Хочу выразить вам свою симпатию. Мне кажется, вам в душе по 18 лет», — сказала 60-летним героиням шоу Женя Искандарова. Она посоветовала женщинам быть разумными и не перечислять деньги малознакомым людям.

В декабре Женя Искандарова приняла участие в новогоднем выпуске «Comedy Woman» на ТНТ, как уже сообщал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот видео
пусть говорят кузбассовцы на ТВ Женя Искандарова
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