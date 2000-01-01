В Новокузнецке продают спирт сомнительного качества, и ничего не боятся. Об этом в редакцию электронной газеты novokuznetsk.su написал новокузнечанин. Он назвал и показал конкретные места, где продают опасный напиток. Мужчина прислал несколько роликов, на которых снял процесс покупки спирта на видео.

Новокузнечанин сообщил, что спирт продают в Орджоникидзевском районе и Абашеве уже на протяжении нескольких лет. Полиция об этом знает, но бездействует.

По словам новокузнечанина, хозяин у всех точек один, так как оборудованы точки продажи спирта одинаково: утеплённые контейнеры с вырезанными окнами. Продавцы работают сутки через сутки. Автор видео также написал, что от употребления этого алкоголя уже погибали люди, их находили рядом с этим домом.

После опубликования видео, представители пресс-службы УМВД России по Новокузнецку сообщили, что адреса, о которых идёт речь, уже отработаны полицейскими, и спиртом там больше не торгуют.

В ведомстве отметили, что по указанным адресам много раз проводились проверки. Торговлю спиртом пресекали, продавцов — трёх женщин — привлекали к ответственности. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела в отношении всех троих. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей и по 100 часов обязательных работ.

«В настоящее время данные адреса находятся на контроле», — уточнили в пресс-службе.

После этого местные активисты решили проверить, действительно ли история так быстро и хорошо закончилась. Они отправились по адресам и выяснили что опасный алкоголь по-прежнему продают в Абашеве. Эти факты активисты также подтвердили видеороликом.

Напомним, в Иркутске после массового отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» пострадало 123 человека, из них более 70 скончались. Эти события спровоцировали множество проверок по всей стране. Несмотря на то, что в ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора «Боярышника» в Новокузнецке не нашли, горожан просили сообщать о торговле суррогатом.