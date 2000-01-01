В Новокузнецке с 13 по 16 января пройдут массовые проверки водителей. Дорожные полицейские будут ловить пьяных и тех, кто нарушает правила перевозки детей.

«Особое внимание при этом полицейские уделят выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, а также тех, кто пренебрегает правилами перевозки детей в автомобилях. Массовые проверки будут осуществлять группы нарядов», — сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД Новокузнецка.

По данным ГИБДД, за 10 дней 2017 года инспекторы привлекли к отвественности 38 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.