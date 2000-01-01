Популярный ситком «Теория Большого Взрыва» может закончиться в 2017 году. Контракты с актёрами ещё не продлены.

Проблемы с договорами возникли из-за требований актёров повысить гонорары, сообщает Intermedia. Сейчас президент студии CBS Entertainment обсуждает это со звёздами.

Отметим, сценаристы не сумели закончить весь сюжет на 10-м сезоне, поэтому история может оказаться незаконченной.

«Теория большого взрыва» — комедийный сериал о похождениях двух гениальных физиков — Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера. Он выходит с 2007 года и успел за это время стать одним из самых рейтинговых.

А недавно создатели анонсировали выход сериала о детстве Шелдона Купера. Сейчас идут поиски актёра на роль юного физика.