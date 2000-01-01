Набор штамповых выражений - "классика жанра, религия не позволяет"... Сейчас даже в библиотеку ходить не надо - погуглите в интернете и прочитайте про держателей крупных хищников. Не нравятся Берберовы, возьмите более положительный пример супругов Адамсонов, которые вырастили львицу, но всё-таки вынуждены были отпустить её на волю. Хищник должен жить в природе, а не в квартире или даже в доме. Но никто не мешает вам попробовать опровергнуть эту аксиому.:) Но ведь известно, что умные учатся на ошибках других, а глупые на своих собственных.
А насчёт домашних кошек... Многие их заводят, огромное число людей их любят. Я не исключение, раз взяла к себе даже двоих. Но маленькая кошка - это всё равно большая ответственность, если конечно к животному серьёзно относиться - лечить, предохранять от болезней, правильно кормить, постоянно играть, ухаживать, активно общаться с ним, воспитывать... Это, действительно, твой ребёнок, а не только игрушка или прибор от стресса:)))
Так что автору, задающему здесь вопрос, какое животное взять для ребёнка, чтобы было меньше хлопот - следует серьёзно подумать, прежде чем завести нового члена семьи. Если он хочет меньше хлопот, то лучше вообще никого не брать. Кошка - тоже хлопотное животное, как бы некоторым это не казалось.:)
И снова лев. Другие примеры есть? Или вам что лев, что рысь - всё одно?
Говорите, хищник должен жить в природе. Он (хищник) вам сам это сказал? Такие факты, как двукратное увеличение продолжительности жизни животного в неволе, значительно лучшее его здоровье и психическое состояние говорят об обратном. Вот как часто в дикой природе кошка (любая), например, урчит? Кошачье урчание - это выражение положительных эмоций. Животное - не человек, оно не воспринимает ограничение свободы за таковое. Для него важно быть сытым и здоровым, а также общение и внимание. В дикой природе с этим тяжело.
Если конкретно по рысям, то во-первых, нет ни одного подтвержденного факта нападения рыси на человека, а во-вторых, множество положительных примеров содержания рысей в домах, вольерах и даже квартирах (посмотрите, например, канал на ютубе Bobcat TV, или забугорный Max Canada Lynx, да ещё множество всего). И ни одного отрицательного. С человеком рысь становится обычной кошкой, единственная проблема с её содержанием - финансовая (2 кг мяса в день, порча мебели и прочее). Возможно также нападение на собак при выгуле рыси, тут нужно быть осторожным. Кстати, есть 15 (или около того) пород собак, признанных опаснее рыси для совместного проживания с человеком.
Я очень давно интересуюсь рысями и их содержанием и считаю, что они стоят тех проблем, что с ними возникнут.
Между прочим, отпустить на волю животное (это про ваш пример с львицей), которое жило и выросло с человеком - это всё равно что убить его, ибо оно не сможет самостоятельно ни еду добыть, ни защититься от других хищников и человека (т.к. не боится его).
Если написал не очень связно - извиняйте, на работе, отвлекают постоянно.