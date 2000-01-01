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Кого завести: кота, собаку или попугая? — вопрос дня

Сегодня 11:56
979

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию сайта поступил вопрос от жительницы Междуреченска Надежды Н.

«Ребёнок давно просит домашнего питомца. Решили на 11-летие сделать подарок — подарить животинку. Рад будет любому: хоть хомяку, хоть попугаю. У него мечта — собака, но с ней постоянно надо гулять. Посоветуйте, с кем меньше хлопот. Только не крысу и не мышь».

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
вопрос дня выбор животного

Комментарии (39)

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Ирина
11 6
заведите песика. Самые лучшие друзья- это собачата!
ответить
321
6 1
если он мечтает о собаке, то вряд ли будет рад хомяку, мне кажется
хомяка можно только в руки взять, ну погладить
а с собакой или котом можно бегать, играть, дрессировать, тискать
меньше всего хлопот, наверное, с черепашкой
ответить
1
3 1
кролики - это не только ценный мех....
ответить
Хммм
27 0
Собака да и любое животное не игрушка, кого бы вы не подарили понимайте что самим ухаживать придется. Ваш ребенок в шесть утра будет вставать чтобы собаку выгулять? Питание для собаки не дешевое и если пес заболеет готовьтесь потратится на ветеринара. Если заведете попугая то он с рассветом будет довольно таки громко чирикать! И Шелуха от зерна будет вместе с перьями вокруг клетки живут сколько не знаю , моему птеню 8 лет и он очень бодр и активен, и еще птице нужно общение или ваше или еще одной птицы. От хомяков тоже проблемы: они ночные существа будут бегать в колесе и грызть орешки вечером и ночью Живут около 2 лет к рукам привыкают и клетку можно прибирать раз в неделю. Крысы тоже у меня жили - хоть и умные но вооонююючие! Прибирать клетку каждый день.... Кролик тоже был едят сено яблоки свеклу...мой кролик не был ручным от людей прятался. Кот...кот тоже был увы умер от старости на 16 году жизни...не любил когда его брали на руки, царапался и был привередлив в еде. Если ваш ребенок в качестве подарка все таки хочет собаку то ее и дарите несмотря ни на что! Ребенку будет весело с собакой общительной игривой и возможно пес станет настоящим другом!
ответить
Вася
20 0
а когда я сказал что хочу собачку мне сказали заведи бабу - мальчик Вася 32 годика
ответить
число
0 0
Большой выбор на таксидермии и на вятском медведе.
ответить
Анонимный пользователь
10 0
Хомячки не долго живут - потом расстройство будет у ребенка. Лучше кошку конечно, особо забот нет, зато красивая и пушистая.
ответить
Хапаразигастус
6 6
Каждому своё, конечно, но мне кошки кажутся более совершенными созданиями, чем собаки. Как-то не интересно с собаками после кошек, примитивно (не подумайте, собак я тоже люблю, как и всех животных). Собак домой берут в основном за их привязанность к хозяину и стремление подчиняться, мне кажется.
Ещё кошки отдают энергию человеку, в то время как собаки её забирают. И вроде как научно доказано, что кошачье мурчание укрепляет кости.
Продолжительность жизни при правильном уходе у собак редко превышает 12 лет, в то время как кошки доживают до 20, а то и 25 лет (не берем в расчет породы с хрупким здоровьем). Моя кошка прожила ровно 20 лет. Теперь мечтаю завести рысь, но пока помещение не позволяет :)
ответить
психолог
11 0
Ребенок очень хочет заботиться о ком то поэтому ему нужен питомец, причем любой. Обратите на это внимание, когда приобретете животное. Не перекладывайте все на свои плечи. Хочет собаку - берите собаку. Но гулять он будет сам. Парню 11 лет, уже не ребенок.
ответить
Прохожий
5 1
Сильно зависит от ребенка - если он ответственный и хочет животинку не как игрушку, то подойдет любая животинка. Но идеальна, конечно, собака. Если не хочется гулять с ней, то крупный попугай, например, жако. Но с ним обязательно постоянное общение! Тогда он будет в радость на долгие годы, живут они 50-60 лет - друг на всю жизнь фактически. И поговорить будет с кем ))). А по уму не уступят собаке.
ответить
Анонимный пользователь
7 0
Однозначно собаку! Собака - друг человека и хороший компаньон, а кошки - животные-одиночки
ответить
Сергей
4 0
Собаку, хоть и хлопот с ней больше чем схомяком, но зато воспитывает чувство ответственности у ребенка.
ответить
Хи-хи-хи
0 0
а когда я сказал что хочу собачку мне сказали заведи бабу - мальчик Вася 32 годика
Ну к 32-м годам пора научиться даст ист фантастишь включать!
ответить
Хи-хи-хи
3 0
Каждому своё, конечно, но мне кошки кажутся более совершенными созданиями, чем собаки. Как-то не интересно с собаками после кошек, примитивно (не подумайте, собак я тоже люблю, как и всех животных). Собак домой берут в основном за их привязанность к хозяину и стремление подчиняться, мне кажется.
Ещё кошки отдают энергию человеку, в то время как собаки её забирают. И вроде как научно доказано, что кошачье мурчание укрепляет кости.
Продолжительность жизни при правильном уходе у собак редко превышает 12 лет, в то время как кошки доживают до 20, а то и 25 лет (не берем в расчет породы с хрупким здоровьем). Моя кошка прожила ровно 20 лет. Теперь мечтаю завести рысь, но пока помещение не позволяет :)
Будете бегом заниматься: вы от неё - она за вами!
ответить
уася
4 5
Собаку, хоть и хлопот с ней больше чем схомяком, но зато воспитывает чувство ответственности у ребенка.
Будете её выгуливать, а она гавкать, за всеми гоняться, срать и ссать где попало, а все вокруг будут радоваться. Особенно гуляющие мамаши с детьми.
ответить
j
7 0
Собака, конечно, здорово, но гулять с ней в любую погоду и время я бы не смогла. Поэтому считаю для квартиры лучше кошка. У меня вот мейн-кун, это и пес (по характеру и преданности) и кот в одном лице.
ответить
LoveParrot
8 0
Если заведёте попугая с возраста птенца, привязанность его будет не хуже, чем у собаки. У нас дома живёт такая птичка. Играет, кушает, спит с хозяевами. Едва ли не ванную вместе принимаем. Всем интересуется, везде участвует. Конечно, следить за ней придётся, чтобы не травмировалась. Но как питомец - это чудо.
ответить
Ррр
0 1
Не очень разбираюсь в собаках, т.к. кошатница, но вроде есть породы (типо йорков, карликовых пуделей), которые ходят в туалет на специальные пеленки. Не очень гигиенично, но по факту кошки делают тоже самое. С этими собаками, конечно, придётся гулять, но уже не в 6 утра и не в любую погоду. Да и в доме мини пса держать удобнее, чем махину.


ответить
!
5 4
Не очень разбираюсь в собаках, т.к. кошатница, но вроде есть породы (типо йорков, карликовых пуделей), которые ходят в туалет на специальные пеленки. Не очень гигиенично, но по факту кошки делают тоже самое. С этими собаками, конечно, придётся гулять, но уже не в 6 утра и не в любую погоду. Да и в доме мини пса держать удобнее, чем махину.


Держать в городских квартирах больших и средних собак - это издевательство, мучение животных!
Держать в городских квартирах мелких визгливых вредных пустолаек - это издевательство над соседями!
ответить
я
0 1
Заведите маленькую собачушку, типа чихуашки, у нас такая живет, проблем нет, гулять можно по настроению, радости много доставляет. Просто берите подрощенного щенка, а не совсем мелкого, тогда и хлопот меньше будет.
ответить
Митрич
1 0
Я развёл на балконе курятник, кроме плюсов ничего не наблюдаю :-)) !
ответить
К.
2 3
Каждому своё, конечно, но мне кошки кажутся более совершенными созданиями, чем собаки. Как-то не интересно с собаками после кошек, примитивно (не подумайте, собак я тоже люблю, как и всех животных). Собак домой берут в основном за их привязанность к хозяину и стремление подчиняться, мне кажется.
Ещё кошки отдают энергию человеку, в то время как собаки её забирают. И вроде как научно доказано, что кошачье мурчание укрепляет кости.
Продолжительность жизни при правильном уходе у собак редко превышает 12 лет, в то время как кошки доживают до 20, а то и 25 лет (не берем в расчет породы с хрупким здоровьем). Моя кошка прожила ровно 20 лет. Теперь мечтаю завести рысь, но пока помещение не позволяет :)
А почему не льва?:) Была одна уже такая семья Берберовых, которая в квартире львов держала. Закончилось всё трагедией. Так что лучше рысь не заводите в квартире, её настоящий дом в лесу.
Кошки, а тем более крупные - серьёзные хищники. Какими бы милыми они не были в общении с человеком, как бы кости не укрепляли, в них иногда просыпаются хищнические инстинкты. И энергию отбирают у своих хозяев не меньше, чем собаки. Знаю, о чём говорю - у меня дома кот и кошка. Это как два ребёнка со своими выкрутасами и характерами. Только и делаю, что кручусь с ними с утра до вечера.:))) А ещё и ночами, когда им вдруг захочется поиграть, поесть, попить, покричать... Так что если хотите завести себе капризного ребёнка - заводите кота или кошку. Покой вам будет только сниться!:)
ответить
Гыыыыы!
2 0
А почему не льва?:) Была одна уже такая семья Берберовых, которая в квартире львов держала. Закончилось всё трагедией. Так что лучше рысь не заводите в квартире, её настоящий дом в лесу.
Кошки, а тем более крупные - серьёзные хищники. Какими бы милыми они не были в общении с человеком, как бы кости не укрепляли, в них иногда просыпаются хищнические инстинкты. И энергию отбирают у своих хозяев не меньше, чем собаки. Знаю, о чём говорю - у меня дома кот и кошка. Это как два ребёнка со своими выкрутасами и характерами. Только и делаю, что кручусь с ними с утра до вечера.:))) А ещё и ночами, когда им вдруг захочется поиграть, поесть, попить, покричать... Так что если хотите завести себе капризного ребёнка - заводите кота или кошку. Покой вам будет только сниться!:)
Да уж! Лев - это круто! Во время не выведешь, так уж нагадит, что мало не покажется!
ответить
?
4 0
Я развёл на балконе курятник, кроме плюсов ничего не наблюдаю :-)) !
А вонь, а мухи?
ответить
Ррр
3 0
Держать в городских квартирах больших и средних собак - это издевательство, мучение животных!
Держать в городских квартирах мелких визгливых вредных пустолаек - это издевательство над соседями!
Не правда, сказала про этих собак потому что есть опыт общения с ними. у подруги и у тёти пуделки. У подруги не лает вообще. Просто не умеет. А вообще с собаками нужно работать и воспитывать. И будет всем счастье.
ответить
Хапаразигастус
1 2
А почему не льва?:) Была одна уже такая семья Берберовых, которая в квартире львов держала. Закончилось всё трагедией. Так что лучше рысь не заводите в квартире, её настоящий дом в лесу.
Кошки, а тем более крупные - серьёзные хищники. Какими бы милыми они не были в общении с человеком, как бы кости не укрепляли, в них иногда просыпаются хищнические инстинкты. И энергию отбирают у своих хозяев не меньше, чем собаки. Знаю, о чём говорю - у меня дома кот и кошка. Это как два ребёнка со своими выкрутасами и характерами. Только и делаю, что кручусь с ними с утра до вечера.:))) А ещё и ночами, когда им вдруг захочется поиграть, поесть, попить, покричать... Так что если хотите завести себе капризного ребёнка - заводите кота или кошку. Покой вам будет только сниться!:)
Так и знал, что этот пост появится. Классика жанра - Берберовы, львы, хищники, место в лесу xDDD
А хоть немного почитать и разобраться по существу религия не позволяет?

А по поводу кошек... вы, кажется, пропустили тот абзац, где я написал, что у меня кошка прожила 20 лет. Поэтому я тоже знаю, о чем говорю.
ответить
*
7 1
Будете её выгуливать, а она гавкать, за всеми гоняться, срать и ссать где попало, а все вокруг будут радоваться. Особенно гуляющие мамаши с детьми.
А вы не интересовались, куда отправляются продукты жизнедеятельности человека? Неужели испаряются? Это к тому, что не известно, чьим простите ка...кам больше "радоваться". А от человека ещё и куча неразлагаемого мусора остаётся, например, пластик.
ответить
Евгения
1 0
Держать в городских квартирах больших и средних собак - это издевательство, мучение животных!
Держать в городских квартирах мелких визгливых вредных пустолаек - это издевательство над соседями!
Это точно- издевательство над соседями. Над нами жильцы держат двух мелких собак,. которые с утра до вечера одни. Следственно им скучно- лают, тявкают и скулят. Разговоры с хозяевами ни к чему не привели- имеют право. И с 7 до 22 собаки могут что угодно - лаять, гавкать...
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
2 0
Для парня- собака! И, как вариант,- аквариум, лучше большой. Поясню:
Эстетика
Кто не любит дерьмо, перья, шерсть, шум и пр.- самое то
Узнавать новое и про воду, и про освещение, и про обогрев, и про обитателей просто придётся, что тоже хорошо для общего развития
Здоровье. Аквариум увлажняет воздух. Для городских квартир с центральным отоплением, которое сушит воздух, а заодно и наши слизистые, это важно. Сухая слизистая беззащитна(вспомните- грипп начинается вместе с включением отопления)
Жаба, которая задушит ваших знакомых с кошечками, собачками, попугайчиками и т. д., - для многих очень важный мотив!
Как видим,- одни плюсы. Удачи!
ответить
К.
6 2
Так и знал, что этот пост появится. Классика жанра - Берберовы, львы, хищники, место в лесу xDDD
А хоть немного почитать и разобраться по существу религия не позволяет?

А по поводу кошек... вы, кажется, пропустили тот абзац, где я написал, что у меня кошка прожила 20 лет. Поэтому я тоже знаю, о чем говорю.
Набор штамповых выражений - "классика жанра, религия не позволяет"... Сейчас даже в библиотеку ходить не надо - погуглите в интернете и прочитайте про держателей крупных хищников. Не нравятся Берберовы, возьмите более положительный пример супругов Адамсонов, которые вырастили львицу, но всё-таки вынуждены были отпустить её на волю. Хищник должен жить в природе, а не в квартире или даже в доме. Но никто не мешает вам попробовать опровергнуть эту аксиому.:) Но ведь известно, что умные учатся на ошибках других, а глупые на своих собственных.
А насчёт домашних кошек... Многие их заводят, огромное число людей их любят. Я не исключение, раз взяла к себе даже двоих. Но маленькая кошка - это всё равно большая ответственность, если конечно к животному серьёзно относиться - лечить, предохранять от болезней, правильно кормить, постоянно играть, ухаживать, активно общаться с ним, воспитывать... Это, действительно, твой ребёнок, а не только игрушка или прибор от стресса:)))
Так что автору, задающему здесь вопрос, какое животное взять для ребёнка, чтобы было меньше хлопот - следует серьёзно подумать, прежде чем завести нового члена семьи. Если он хочет меньше хлопот, то лучше вообще никого не брать. Кошка - тоже хлопотное животное, как бы некоторым это не казалось.:)
ответить
222
10 1
В квартире не заводить никого. В своём доме - другое дело.
Кошки должны вольно передвигаться, а не жить в тюрьме.
Собаки - в пределах своей территории.
ответить
*
3 0
Набор штамповых выражений - "классика жанра, религия не позволяет"... Сейчас даже в библиотеку ходить не надо - погуглите в интернете и прочитайте про держателей крупных хищников. Не нравятся Берберовы, возьмите более положительный пример супругов Адамсонов, которые вырастили львицу, но всё-таки вынуждены были отпустить её на волю. Хищник должен жить в природе, а не в квартире или даже в доме. Но никто не мешает вам попробовать опровергнуть эту аксиому.:) Но ведь известно, что умные учатся на ошибках других, а глупые на своих собственных.
А насчёт домашних кошек... Многие их заводят, огромное число людей их любят. Я не исключение, раз взяла к себе даже двоих. Но маленькая кошка - это всё равно большая ответственность, если конечно к животному серьёзно относиться - лечить, предохранять от болезней, правильно кормить, постоянно играть, ухаживать, активно общаться с ним, воспитывать... Это, действительно, твой ребёнок, а не только игрушка или прибор от стресса:)))
Так что автору, задающему здесь вопрос, какое животное взять для ребёнка, чтобы было меньше хлопот - следует серьёзно подумать, прежде чем завести нового члена семьи. Если он хочет меньше хлопот, то лучше вообще никого не брать. Кошка - тоже хлопотное животное, как бы некоторым это не казалось.:)
Согласна. Когда человек хочет завести животное, не по велению сердца, а чтобы хлопот меньше было, никого заводить не нужно. Это не игрушка, тем более нельзя полностью перекладывать ответственность на ребёнка, потому что сегодня хочет ухаживать, а завтра ему надоест и что делать? На улицу выкидывать? Общение с животными очень важная часть воспитательного процесса, но родители должны четко осознавать, что животное заводят для себя и заниматься им придётся самим. Иначе получим очередную печальную историю никому не нужного существа.
ответить
Хапаразигастус
1 0
Набор штамповых выражений - "классика жанра, религия не позволяет"... Сейчас даже в библиотеку ходить не надо - погуглите в интернете и прочитайте про держателей крупных хищников. Не нравятся Берберовы, возьмите более положительный пример супругов Адамсонов, которые вырастили львицу, но всё-таки вынуждены были отпустить её на волю. Хищник должен жить в природе, а не в квартире или даже в доме. Но никто не мешает вам попробовать опровергнуть эту аксиому.:) Но ведь известно, что умные учатся на ошибках других, а глупые на своих собственных.
А насчёт домашних кошек... Многие их заводят, огромное число людей их любят. Я не исключение, раз взяла к себе даже двоих. Но маленькая кошка - это всё равно большая ответственность, если конечно к животному серьёзно относиться - лечить, предохранять от болезней, правильно кормить, постоянно играть, ухаживать, активно общаться с ним, воспитывать... Это, действительно, твой ребёнок, а не только игрушка или прибор от стресса:)))
Так что автору, задающему здесь вопрос, какое животное взять для ребёнка, чтобы было меньше хлопот - следует серьёзно подумать, прежде чем завести нового члена семьи. Если он хочет меньше хлопот, то лучше вообще никого не брать. Кошка - тоже хлопотное животное, как бы некоторым это не казалось.:)
И снова лев. Другие примеры есть? Или вам что лев, что рысь - всё одно?
Говорите, хищник должен жить в природе. Он (хищник) вам сам это сказал? Такие факты, как двукратное увеличение продолжительности жизни животного в неволе, значительно лучшее его здоровье и психическое состояние говорят об обратном. Вот как часто в дикой природе кошка (любая), например, урчит? Кошачье урчание - это выражение положительных эмоций. Животное - не человек, оно не воспринимает ограничение свободы за таковое. Для него важно быть сытым и здоровым, а также общение и внимание. В дикой природе с этим тяжело.
Если конкретно по рысям, то во-первых, нет ни одного подтвержденного факта нападения рыси на человека, а во-вторых, множество положительных примеров содержания рысей в домах, вольерах и даже квартирах (посмотрите, например, канал на ютубе Bobcat TV, или забугорный Max Canada Lynx, да ещё множество всего). И ни одного отрицательного. С человеком рысь становится обычной кошкой, единственная проблема с её содержанием - финансовая (2 кг мяса в день, порча мебели и прочее). Возможно также нападение на собак при выгуле рыси, тут нужно быть осторожным. Кстати, есть 15 (или около того) пород собак, признанных опаснее рыси для совместного проживания с человеком.
Я очень давно интересуюсь рысями и их содержанием и считаю, что они стоят тех проблем, что с ними возникнут.
Между прочим, отпустить на волю животное (это про ваш пример с львицей), которое жило и выросло с человеком - это всё равно что убить его, ибо оно не сможет самостоятельно ни еду добыть, ни защититься от других хищников и человека (т.к. не боится его).
Если написал не очень связно - извиняйте, на работе, отвлекают постоянно.
ответить
К.
1 0
И снова лев. Другие примеры есть? Или вам что лев, что рысь - всё одно?
Говорите, хищник должен жить в природе. Он (хищник) вам сам это сказал? Такие факты, как двукратное увеличение продолжительности жизни животного в неволе, значительно лучшее его здоровье и психическое состояние говорят об обратном. Вот как часто в дикой природе кошка (любая), например, урчит? Кошачье урчание - это выражение положительных эмоций. Животное - не человек, оно не воспринимает ограничение свободы за таковое. Для него важно быть сытым и здоровым, а также общение и внимание. В дикой природе с этим тяжело.
Если конкретно по рысям, то во-первых, нет ни одного подтвержденного факта нападения рыси на человека, а во-вторых, множество положительных примеров содержания рысей в домах, вольерах и даже квартирах (посмотрите, например, канал на ютубе Bobcat TV, или забугорный Max Canada Lynx, да ещё множество всего). И ни одного отрицательного. С человеком рысь становится обычной кошкой, единственная проблема с её содержанием - финансовая (2 кг мяса в день, порча мебели и прочее). Возможно также нападение на собак при выгуле рыси, тут нужно быть осторожным. Кстати, есть 15 (или около того) пород собак, признанных опаснее рыси для совместного проживания с человеком.
Я очень давно интересуюсь рысями и их содержанием и считаю, что они стоят тех проблем, что с ними возникнут.
Между прочим, отпустить на волю животное (это про ваш пример с львицей), которое жило и выросло с человеком - это всё равно что убить его, ибо оно не сможет самостоятельно ни еду добыть, ни защититься от других хищников и человека (т.к. не боится его).
Если написал не очень связно - извиняйте, на работе, отвлекают постоянно.
С львицей Адамсонов всё хорошо закончилось. Дикие львы приняли ей в свой прайд, а она потом привела своих львят познакомиться с людьми, выходившими её. Можете посмотреть фильм "Рождённая свободной" или прочитать книгу, если вас заинтересует, конечно, эта история.
Про рысь и её дружелюбие смотрела только художественный фильм в детстве. Но в лесу встретиться с ней всё-таки не желала бы. А уж держать в квартире вообще не рискнула. Мне хватает одного красавца кота (кошечка поспокойнее) - иногда так царапнет (чаще всего случайно), что мало не покажется.:)))
ответить
1
1 1
Про плюсы написано много, повторяться не буду. Минусы: собака - нужно гулять, в сырую погоду мыть после прогулки, в сырую погоду после прогулки воняет псиной любая собака (был доберман). Кошка - шерсть, шерсть, шерсть, может нассать куда угодно, если скучно или обиделась (есть кот). Птица (особенно попугай) - орет когда ему вздумается, орет громко. Много мусора в виде перьев, остатков корма и т.д. Если попугай средний или крупный обязательно летать по комнате (помет в неожиданных местах) (есть попугай).
Короче больше никого не заведу! устала убирать грязь моих "друзей"
ответить
Собачник
0 0
Заведите маленькую собачушку, типа чихуашки, у нас такая живет, проблем нет, гулять можно по настроению, радости много доставляет. Просто берите подрощенного щенка, а не совсем мелкого, тогда и хлопот меньше будет.
это вы чухуахуашку собакой называете??? Ой, не могу!!!!
ответить
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