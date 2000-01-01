И снова лев. Другие примеры есть? Или вам что лев, что рысь - всё одно?

Говорите, хищник должен жить в природе. Он (хищник) вам сам это сказал? Такие факты, как двукратное увеличение продолжительности жизни животного в неволе, значительно лучшее его здоровье и психическое состояние говорят об обратном. Вот как часто в дикой природе кошка (любая), например, урчит? Кошачье урчание - это выражение положительных эмоций. Животное - не человек, оно не воспринимает ограничение свободы за таковое. Для него важно быть сытым и здоровым, а также общение и внимание. В дикой природе с этим тяжело.

Если конкретно по рысям, то во-первых, нет ни одного подтвержденного факта нападения рыси на человека, а во-вторых, множество положительных примеров содержания рысей в домах, вольерах и даже квартирах (посмотрите, например, канал на ютубе Bobcat TV, или забугорный Max Canada Lynx, да ещё множество всего). И ни одного отрицательного. С человеком рысь становится обычной кошкой, единственная проблема с её содержанием - финансовая (2 кг мяса в день, порча мебели и прочее). Возможно также нападение на собак при выгуле рыси, тут нужно быть осторожным. Кстати, есть 15 (или около того) пород собак, признанных опаснее рыси для совместного проживания с человеком.

Я очень давно интересуюсь рысями и их содержанием и считаю, что они стоят тех проблем, что с ними возникнут.

Между прочим, отпустить на волю животное (это про ваш пример с львицей), которое жило и выросло с человеком - это всё равно что убить его, ибо оно не сможет самостоятельно ни еду добыть, ни защититься от других хищников и человека (т.к. не боится его).

Если написал не очень связно - извиняйте, на работе, отвлекают постоянно.

С львицей Адамсонов всё хорошо закончилось. Дикие львы приняли ей в свой прайд, а она потом привела своих львят познакомиться с людьми, выходившими её. Можете посмотреть фильм "Рождённая свободной" или прочитать книгу, если вас заинтересует, конечно, эта история.Про рысь и её дружелюбие смотрела только художественный фильм в детстве. Но в лесу встретиться с ней всё-таки не желала бы. А уж держать в квартире вообще не рискнула. Мне хватает одного красавца кота (кошечка поспокойнее) - иногда так царапнет (чаще всего случайно), что мало не покажется.:)))