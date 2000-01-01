Скидки и акции в гипермаркетах «Лента» часто становятся объектом внимания кузбассовцев. Иногда «выгодные» предложения магазина приводят не к удешевлению товаров, а наоборот к их удорожанию. Редакция сайта ВашГород.ру решила проверить очередной маркетинговый ход компании.

В Условиях акции сказано, что клиенты могут получить скидку 50% при покупке товара, если они накопят определенное количество фишек. Покупатель может выбирать либо собирать фишки на бытовую технику, либо на кожаные перчатки.

Подробности указаны в мелком шрифте. Там говориться, о сроках проведения акции. Кроме этого, необходимо иметь карту постоянного покупателя «Ленты». Также сообщается, что ассортимент акционных товаров в некоторых гипермаркетах ограничен и данное предложение действительно только при наличии товара, либо некоторые позиции могут быть заменены на другие.

Исходя из этих условий, может получиться так, что, накопив необходимое количество фишек, клиент может не получить желаемый товар. Ведь его может попросту не оказаться на полке.