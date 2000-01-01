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Что скрывается за мелким шрифтом акции от гипермаркета «Лента»

Сегодня 08:00
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Скидки и акции в гипермаркетах «Лента» часто становятся объектом внимания кузбассовцев. Иногда «выгодные» предложения магазина приводят не к удешевлению товаров, а наоборот к их удорожанию. Редакция сайта ВашГород.ру решила проверить очередной маркетинговый ход компании.

В Условиях акции сказано, что клиенты могут получить скидку 50% при покупке товара, если они накопят определенное количество фишек. Покупатель может выбирать либо собирать фишки на бытовую технику, либо на кожаные перчатки.

Подробности указаны в мелком шрифте. Там говориться, о сроках проведения акции. Кроме этого, необходимо иметь карту постоянного покупателя «Ленты». Также сообщается, что ассортимент акционных товаров в некоторых гипермаркетах ограничен и данное предложение действительно только при наличии товара, либо некоторые позиции могут быть заменены на другие.

Исходя из этих условий, может получиться так, что, накопив необходимое количество фишек, клиент может не получить желаемый товар. Ведь его может попросту не оказаться на полке.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novostipmr.com
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Комментарии (5)

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321
9 2
присоединяюсь - и что?
вам условия дали? вы с ними ознакомились? что не так?
---
ВГ, вам нужен сотрудник, который будет править тексты
а то неприлично даже
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Анна
8 0
Фишки приобретаются при покупке товаров , а не отдельно . Ты покупаешь то , что тебе нужно и получаешь фишки ( можешь их и не брать ) . А потом уже сам думаешь , покупать или нет товар по Акции . В принципе , можно и дешевле купить какие- то товары и без акциии , а бывает и по Акции выгоднее . Не понятно , в чем недовольство ? Деньги- то ты , все равно , тратишь на продукты?!?! А то , что кол-во товаров ограничено , тоже обычное дело .... я иногда пользуюсь данными предложениями в разных магазинах , если не нравится ассортимент или цена - просто не беру .
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!
6 0
есть номер тлф 8-800-....... звоните и спрашивайте в каком магазине есть нужный Вам товар и всего делов!!!
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Вася
1 0
а чем не даволен автор ?! Условия предложили - ну ты сам и выбирай как и на что потратить свои "бонусы" мы купили мультиварку - обошлась в 1999 не плохая кстати мультиварка, готовит очень даже круто!
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