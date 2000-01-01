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Новокузнечан предупреждают о возможном сходе лавин

Кузбассовцы не знали, что такое лабутены, любовь и глютен

Сегодня 13:50
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Яндекс узнал, какие слова оказались незнакомыми для кузбассовцев в 2016 году. Оказалось, что многие не знали значения слова Лабутены, любовь и глютен. Такие данные были получены, после анализа словосочетаний на основе выражений «что такое» и «что это».

«Например, в 2016 году жители Кузбасса часто спрашивали, „что такое глютен“ и „гомункул что это“. Ну, а чаще всего в запросах о незнакомых словах пользователи искали лабутены — скорее всего хотели узнать, о чем поётся в известной песне», — сообщила региональный представитель Яндекса Ольга Молодан.

Отметим, что кемеровчане чаще новокузнечан интересовались словом любовь. Тогда как в Новокузнецке любовь заняла лишь пятую строчку по количеству запросов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: narazvilkah.ru
яндекс любовь статистика интернет-поиск лабутены

Комментарии (5)

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Митрич
4 3
Ильинец:
хаха в 2016 сквирт сразу после любви
«Например, в 2016 году жители Кузбасса часто спрашивали, „что такое глютен“ и „гомункул что это“. Они что идиоты ? :-))
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Дон Хенаро 35796
0 3
«Например, в 2016 году жители Кузбасса часто спрашивали, „что такое глютен“ и „гомункул что это“. Они что идиоты ? :-))
Интересно этот Митрич, настоящий, наш, Митрич? Или очередная подделка?)))))
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алекс
3 3
Дон Хенаро:
Интересно этот Митрич, настоящий, наш, Митрич? Или очередная подделка?)))))
у него сейчас обострение, на Камчатке опять ему зарплату не выдали, зря столько рыбы перечистил ))
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Анонимус
0 0
Ильинец:
хаха в 2016 сквирт сразу после любви
Да, новокузнечанам не до сквирта xD
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