Яндекс узнал, какие слова оказались незнакомыми для кузбассовцев в 2016 году. Оказалось, что многие не знали значения слова Лабутены, любовь и глютен. Такие данные были получены, после анализа словосочетаний на основе выражений «что такое» и «что это».

«Например, в 2016 году жители Кузбасса часто спрашивали, „что такое глютен“ и „гомункул что это“. Ну, а чаще всего в запросах о незнакомых словах пользователи искали лабутены — скорее всего хотели узнать, о чем поётся в известной песне», — сообщила региональный представитель Яндекса Ольга Молодан.

Отметим, что кемеровчане чаще новокузнечан интересовались словом любовь. Тогда как в Новокузнецке любовь заняла лишь пятую строчку по количеству запросов.