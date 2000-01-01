35-летний житель села Приметкино Кемеровской области, будучи пьяным, «воспитывал» 9-летнюю дочь ремнём за то, что она съела лапшу быстрого приготовления и не поделилась с ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Досталось и сожительнице сурового кузбассовца. Она истратила на покупку продуктов все деньги, которые он заработал. В то время как сам хозяин дома планировал приобрести на эти средства алкоголь. С ножом в руках мужчина напал на свою гражданскую жену, угрожая убить её. Когда ей удалось вырваться, она попросила помощи у участкового.

На ранее неоднократно судимого кузбассовца завели уголовное дело по статьям «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В ведомстве уточнили, что максимальное наказание за эти преступления составляет 2 года лишения свободы.