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Кто-то слишком много ест: кузбассовец дал ремня дочери за съеденную лапшу

Сегодня 13:53
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35-летний житель села Приметкино Кемеровской области, будучи пьяным, «воспитывал» 9-летнюю дочь ремнём за то, что она съела лапшу быстрого приготовления и не поделилась с ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Досталось и сожительнице сурового кузбассовца. Она истратила на покупку продуктов все деньги, которые он заработал. В то время как сам хозяин дома планировал приобрести на эти средства алкоголь. С ножом в руках мужчина напал на свою гражданскую жену, угрожая убить её. Когда ей удалось вырваться, она попросила помощи у участкового.

На ранее неоднократно судимого кузбассовца завели уголовное дело по статьям «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В ведомстве уточнили, что максимальное наказание за эти преступления составляет 2 года лишения свободы.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 66.ru
дал ремня избил дочь ремнём

Комментарии (15)

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Митрич
9 3
Почему вокруг одни идиоты ? : - ))
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Анонимный пользователь
16 0
Как в анекдоте, где девочка говорит папе: "Папочка, все дорожает, денежек мало, наверно ты водку будешь меньше пить". А папа отвечает: "нет, доченька, это ты станешь меньше кушать".
ответить
алекс
8 2
Почему вокруг одни идиоты ? : - ))
Затолкнуть ему эту лапшу в глотку да так чтобы подавился....
ответить
Татьяна
4 9
Вот законы пошли - детям ремня уже дать нельзя, ужас тихий!
ответить
Паша
6 6
Раньше многим в детстве ремня давали и ничего в этом такого не было
ответить
Митрич
4 7
Затолкнуть ему эту лапшу в глотку да так чтобы подавился....
Я тебе сам могу затолкнуть в глотку по самые помидоры :-)) !
ответить
Вася
6 0
теперь два года будет питаться за счет налогоплательщиков и далеко не лапшой...
ответить
Анонимный пользователь
2 0
теперь два года будет питаться за счет налогоплательщиков и далеко не лапшой...
Да ему привычно. Кормилец, блин.
ответить
Анонимный пользователь
0 0
теперь два года будет питаться за счет налогоплательщиков и далеко не лапшой...
Да ему привычно. Кормилец, блин.
ответить
678
2 0
Почему вокруг одни идиоты ? : - ))
И не говори, алешенька )))
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петя Великий
1 0
сдохни тварь запитая на зоне, бедный ребенок!!!
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сэрш
0 0
в тексте путаница... сожительница и гражданская жена - разные люди.гражданская - с которой зарегистрирован в ЗАГСе а сожительница - с которой живёт без всяких регистраций и венчаний.
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много едите , друзья, Больше духовной пищи ....и боЯРОШника вместо компота
1 3
Как следует из ежегодного сборника Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели», в 2013—2015 годы в годовом рационе среднестатистического россиянина Россияне стали есть больше овощей, картофеля, бахчевых(тыквы) культур и меньше мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара. Однако объем потребления кабачков, тыкв и арбузов вырос в среднем на 24 килограмма с 2005 по 2015 годы. Вот что значит сила проповеди! Во всей стране все соблюдают бессрочный пост! Уподобляются отшельникам!
Недоедание полезно для воспарения духа . А если долго стараться , то можно увидеть святых , ангелов и пр. Надо бы еще контрсанкции усилить .
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праздник навозного петуха все таки
0 3
Я тебе сам могу затолкнуть в глотку по самые помидоры :-)) !
Как Россию ни пытались поставить на колени,она продолжала лежать...в г*не
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"Пейте йод и не болейте"
0 0
Как в анекдоте, где девочка говорит папе: "Папочка, все дорожает, денежек мало, наверно ты водку будешь меньше пить". А папа отвечает: "нет, доченька, это ты станешь меньше кушать".
детская дразнилка,что надо пить зеленку,если вавка в голове - приобретает зловещий смысл))))))
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