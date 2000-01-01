Мемы всё больше входят в нашу повседневную жизнь и становятся почти неотъемлемой её частью. Но кому-то этого кажется мало. Так, простой американец Джейсон Вонг создал (приготовьтесь) «Священную Библию мемов».

Обложка книги украшена готическим шрифтом, словно древний фолиант. Внутри — 16 самых популярных медиа-вирусов 2016 года. Каждый из них можно раскрасить на свой вкус — лягушонка Пепе, «Дэт боя», дикого Спанч Боба и других.

«За прошедший год случилось много важных событий, и я заметил, что многие интернет-пользователи, включая и меня самого, стали использовать эти мемы, чтобы как-то отреагировать на происходящее», — рассказал Джейсон Вонг изданию Buzzfeed. Свою «Библию» он продаёт за $ 7,99.

В основном люди отреагировали положительно на его книгу-раскраску, отметил Вонг. Он намерен создавать каждый год по подобному сборнику мемов.