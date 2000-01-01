Житель Великобритании 20-летний Хейден Кросс находится на четвертом месяце беременности. Врачи провели полное медицинское обследование и объявили, что с ребёнком всё в порядке — он должен родиться здоровым месяцев через пять.

Всё дело в том, что молодой человек является трансгендером. Три года назад он начал принимать гормоны для смены пола, а первые 17 лет своей жизни он принадлежал к прекрасной половине человечества. На сегодняшний день по документам Хейден Кросс уже мужчина, а фактически пока женщина, сообщает Вести.ру.

По словам британца, на рождение ребёнка он пошёл сознательно, пока это ещё возможно для него. После того, как малыш немного подрастёт, мужчине сделают операцию по удалению молочных желез и яичников, и процесс смены пола завершится.

Британец не собирается в будущем скрывать от ребёнка то, что его отец раньше был женщиной. «Малыш имеет право знать всё обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону», — отметил Хейден Кросс.