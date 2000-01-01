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Первый в мире беременный мужчина родит здорового ребёнка

Сегодня 19:00
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Житель Великобритании 20-летний Хейден Кросс находится на четвертом месяце беременности. Врачи провели полное медицинское обследование и объявили, что с ребёнком всё в порядке — он должен родиться здоровым месяцев через пять.

Всё дело в том, что молодой человек является трансгендером. Три года назад он начал принимать гормоны для смены пола, а первые 17 лет своей жизни он принадлежал к прекрасной половине человечества. На сегодняшний день по документам Хейден Кросс уже мужчина, а фактически пока женщина, сообщает Вести.ру.

По словам британца, на рождение ребёнка он пошёл сознательно, пока это ещё возможно для него. После того, как малыш немного подрастёт, мужчине сделают операцию по удалению молочных желез и яичников, и процесс смены пола завершится.

Британец не собирается в будущем скрывать от ребёнка то, что его отец раньше был женщиной. «Малыш имеет право знать всё обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону», — отметил Хейден Кросс.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Metro
беременный мужчина

Комментарии (9)

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Серый
9 0
мир сходит с ума....
Ага... и отмазки пошли умные "трансгендеры, транссексуалы, трансСиб, СибТранс...". Раньше всё было просто! )))
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Читатель
18 0
Интересный заголовок... первый в мире мужчина. Вот оно бы сначала удалило себе яичники, матку, молочные железы... а вот если бы потом залетел и родил... вот это я понимаю.
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Седой 10246
15 0
Мы уже совсем забыли,что такое мужчина,коли называем мужчиной это существо?
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Митрич
2 9
Это Дон Хенаро, сбылась его мечта !:-))
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Димон
8 0
Одно слово - гейропа, еще пытаются учить Россию как жить )), стадо заднеприводное ))
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Венz
3 1
Иногда задумаешься: а может святую инквизицию зря распустили?
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i
1 0
Одно слово - гейропа, еще пытаются учить Россию как жить )), стадо заднеприводное ))
Не учить пытаются а также как в гейропе обыдляют чтобы у людей работали одни животные инстинкты и эгоизм.
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Железный
0 7
Это Дон Хенаро, сбылась его мечта !:-))
Не, Хренара просто гей, вряд ли он залететь мог
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