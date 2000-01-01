Кемеровчанин Роман Я. пожаловался в соцсетях на неэффективную работу охранников поликлиники № 5. По его словам, в тамбуре учреждения двое мужчин не менее получаса пили пиво. Нередко в больнице можно встретить и бомжей, заявил горожанин.

Охрана больницы, по словам Романа, маргиналов игнорировала. А они, утверждает кемеровчанин, тем временем не стеснялись в выражениях и громко ругались матом в поликлинике.

Однако видеозаписи показали, что группа молодых людей находилась в тамбуре не больше 5−10 минут. Спиртные напитки никто не употреблял, рассказал ВашГород.ру главврач поликлиники Михаил Малин. Он также прокомментировал информацию о якобы нетрезвых гражданах и бомжах в больнице.

«Мы учреждение социальной направленности. Оказываем медицинскую помощь около 100 000 человек, в том числе и экстренную. У нас могут быть всякие пациенты, в том числе и социально дезадаптированные. Мы не можем запретить таким людям находиться в нашем учреждении», — пояснил ВашГород.ру Михаил Малин.

В учреждении два поста охраны, добавил главврач. Есть система видеонаблюдения. Если кто-то нарушает общественный порядок — распивает спиртное, курит или сквернословит, ему предлагают покинуть больницу.

«Если социально активные граждане видят нарушения порядка, они могут подойти к охранникам и акцентировать их внимание на противоправных действиях», — добавил Михаил Малин.