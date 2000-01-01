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Сотовые операторы начали предлагать россиянам микрозаймы

Сегодня 15:12
786

Микрофинансовые компании изо всех сил стремятся добраться до кошельков простых граждан. Сейчас они нашли новый ход: через мобильных операторов. Работать с микрофинансовыми компаниями стали"Билайн" и МТС, сообщает РБК.

Предложение о микрозаймах от 3 до 15 тысяч рублей под 2% в месяц уже появилось на сайте «Билайна». Вскоре начнется рассылка СМС-сообщений, предлагающих получить деньги на телефон или банковскую карту.

В МТС микрокредит стало возможно взять в офисах компании еще в конце прошлого года. Услуга работает в тестовом режиме. В «МегаФоне» рассказали, что подобные услуги оператор не оказывает. Еще один крупный мобильный оператор — Tele2 — сейчас изучает спрос на такой вид услуг среди своих абонентов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: udm.gde.ru
билайн мтс сотовые операторы микрозайм микрофинансовая организация микрокредиты

Комментарии (9)

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6 0
Посмотрел на сайте "Билайна".

Не нашел ничего подобного...
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Аврал
1 0
Хороший повод сменить оператора. Вымораживает подобные спамы, особенно про микрозаймы и чудолотереи. Чего там у Yota? Со спамом как?
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petr
4 1
под 2% в месяц хороший процент

на спам конечно жаловаться надо. но у меня вечный вопрос. кто то заставляет брать?
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Денис
2 0
Хороший повод сменить оператора. Вымораживает подобные спамы, особенно про микрозаймы и чудолотереи. Чего там у Yota? Со спамом как?
На Йоте спама нет. Во всяком случае пока. Но есть периодические сбои в сети и Йота чересчур оперативно реагирует на команды Роскомнадзора
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Хапаразигастус
0 0
под 2% в месяц хороший процент

на спам конечно жаловаться надо. но у меня вечный вопрос. кто то заставляет брать?
В статье ошибка, там 2% в день на срок от 7 до 30 дней.
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Ольга
0 0
На Йоте спама нет. Во всяком случае пока. Но есть периодические сбои в сети и Йота чересчур оперативно реагирует на команды Роскомнадзора
Да вроде не было сбоев в сети за год эксплуатации. Обидно только, что от безлимитного интернета отказываются. Практически ради него подключались, а он теперь видите ли хотят на пакеты переходить.
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Хапаразигастус
0 0
Хороший повод сменить оператора. Вымораживает подобные спамы, особенно про микрозаймы и чудолотереи. Чего там у Yota? Со спамом как?
Для меня главный недостаток Йоты - это урезание скорости интернета до 128 кб/с при использовании смартфона в качестве точки доступа. В отпуске это важно, не вижу для себя смысла подключаться к этому оператору, если всё равно нужно будет для отпусков и поездок держать симку другого.
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писец
3 0
скоро зайдешь в магаз за хлебом, а тебе его в кредит под 2%.
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алекс
0 0
Это также как конфиксация единственного жилья за долги......оказывается минимум по любому должнику оставляют, так и здесь...ресурс вообще не озабочен донести до пользователя хоть какую то правдободобную информацию....
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