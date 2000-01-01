Микрофинансовые компании изо всех сил стремятся добраться до кошельков простых граждан. Сейчас они нашли новый ход: через мобильных операторов. Работать с микрофинансовыми компаниями стали"Билайн" и МТС, сообщает РБК.

Предложение о микрозаймах от 3 до 15 тысяч рублей под 2% в месяц уже появилось на сайте «Билайна». Вскоре начнется рассылка СМС-сообщений, предлагающих получить деньги на телефон или банковскую карту.

В МТС микрокредит стало возможно взять в офисах компании еще в конце прошлого года. Услуга работает в тестовом режиме. В «МегаФоне» рассказали, что подобные услуги оператор не оказывает. Еще один крупный мобильный оператор — Tele2 — сейчас изучает спрос на такой вид услуг среди своих абонентов.