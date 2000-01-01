На дороге «Кемерово-Яшкино» 11 января случилось две аварии.

Первое ДТП произошло в районе 11 часов утра. Столкнулись «ВАЗ — 21 012» и «Тойота Хайлюкс». Предварительно, водитель отечественного авто допустил движение по обочине, в результате не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там он врезался в «Тойоту».

В результате аварии пострадал 70-летний водитель «ВАЗа», добавили в областном отделе пропаганды ГИБДД. Пожилому мужчине назначили стационарное лечение.

Второе ДТП произошло в 9.15. Предварительно, водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В аварии никто не пострадал.

ГИБДД просит кемеровских автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах. Водителям стоит выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких манёвров.