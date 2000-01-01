15 января отмечается Всероссийский день снега. Чуть позже будет и всемирный — придумала и учредила праздник Международная федерация лыжного спорта, поэтому в этот день без физической активности никак. Счастливые люди катаются на лыжах и сноубордах, лепят снеговиков и бросаются снежками.

Вот только для сибиряков этот праздник длится намного дольше. Собственный день снега наступил для новосибирцев 24 октября, когда смена погоды парализовала движение во всём городе, и продолжается до сих пор. В Кемеровскую область снегопады пришли ещё раньше. И пока весь мир ждёт своей очереди лепить снежки и кататься с горок, изобретательные сибиряки усиленно сражаются со снежными завалами.

Редакция ВашГород.ру вспомнила пять основных методов, которыми жители борются со снегом: от газонокосилок и военной техники до песен и баллончиков с краской.

Газонокосилки и снегоуборочные машины собственного изобретения.

Труднее всего зимой приходится дворникам. В любую погоду приходится расчищать подъездные дорожки, а лопата уже не спасает — инструмент старый, без моторчика, надо чем-то заменить. Именно так решил дворник из Кемерова и взялся за газонокосилку.

Новосибирцы тоже научены горьким опытом: с местными сугробами не то что лопата — снегоуборочная техника не справляется. Поэтому местные жители делают её сами — изобретатель Андрей Владимиров переоборудовал «Ниву» под снегоуборщик и даже помогает коммунальщикам.

Не отстают и на Алтае: барнаулец Николай Родин смастерил настоящий гибрид «семёрки» и трактора. Теперь алтайские улочки чистит настоящий мини-танк.

Военная техника.

Позвать на помощь — самый логичный и правильный поступок в любой сложной ситуации. Власти Кемерова не стесняются так делать, поэтому на улицах кузбасской столицы регулярно работает военная техника.

А новосибирские власти на такой серьёзный шаг идти не готовы — боятся, что тяжёлая техника попортит нежный новосибирский асфальт. Так что вся надежда — на изобретательных горожан с супер-«Нивами».

Акции в соцсетях и народное наблюдение.

От народного ока нынче не скрыться — любой проступок властей обязательно заметят и напишут в соцсетях. Новосибирцы своими нечищенными дорогами и дворами недовольны настолько, что уже готовят специальные акции.

Так, народный фронт объявил в фейсбуке всеобщий мониторинг под хештегом #снежный_фронт и создал соответствующую группу. А все доказательства плохой работы новосибирских коммунальщиков активисты предъявляют мэрии.

Разукрашенные сугробы.

Новосибирцы готовы винить в заснеженных улицах всех подряд: дорожные службы, плохую технику, управляющие компании, мэрию и лично мэра. И когда всё это не работает, в ход идёт неукротимая фантазия горожан.

Чем руководствовался новосибирский активист, написавший на снегу краской «Сугробы за Локтя!», неясно — творческий замысел так просто не разгадать. Но уже на следующий день сугроб исчез, так что способ действует.

Песня!

В Россия песня помогала всегда — и строить, и жить, и с бедой справляться. Вот и новосибирская певица Машани записала клип с песенным призывом прислать бульдозер — иначе «на карте Сибирь никто не найдёт». Пока что находят, но впереди ещё половина зимы, так что прислушаться к просьбе юной певицы не помешает.