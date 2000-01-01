Банк России получил в свое распоряжение принципиально новое оружие для борьбы с вредоносными сайтами и теперь сможет блокировать их за один день, сообщает газета «Известия».

Сведения о ресурсах, уличенных в распространении программ, направленных на незаконное завладение средствами пользователей, регулятор намерен передавать в специализированный координационный центр домена рунета.

Этот центр и будет заниматься процессом блокировки. Ожидается, что с момента обращения Центробанка в эту организацию до закрытия мошеннического сайта понадобится не более одного дня.

Координационный центр относит к категории опасных 370 тыс. страниц. Эксперты отмечают, что пострадать от кибермошенников могут свыше 5 млн человек, которые пользуются онлайн-банкингом.

Отметим, часто мошенники делают фишинговые сайты похожие на реальные банковские порталы.