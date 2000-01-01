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Где новокузнечанам купаться в Крещение

Сегодня 21:00
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Близится Крещение, и новокузнечане уже начинают закаляться. 18 и 19 января жители города и Новокузнецкого района смогут испытать себя на морозостойкость в одном из 6 мест для купания.

Жители Центрального района соберутся на Крещение в местах для купания в парке культуры и отдыха «Водный». Также моржам организуют сбор в «Черёмушках» в Абагуре.

В Орджоникидзевском районе приготовят прорубь на пляже «Юга». Жители Заводского района смогут искупаться на карьерах в месте отдыха «Нептун».

Жители Новокузнецого района соберутся на Крещение на реке Чумыш в Костёнкове и Кондоме в Кузедееве.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mediaspy.ru
Крещение купание в Крещение

Комментарии (2)

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прохожий
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Депутаты по любому в саунах с бабочками купаться будут
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