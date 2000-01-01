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Угарный газ погубил семью в Новокузнецке

Сегодня 17:52
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В Заводском районе Новокузнецка произошло ЧП. Вечером 9 января поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в Заводском районе Новокузнецка обнаружены тела 51-летнего мужчины, его 55-летней супруги и их 16-летнего сына.

«Предварительно установлено, что с 8 января 2017 года потерпевшие перестали выходить на связь с родственниками. Старшая дочь приехала проведать родителей. Открыв двери своим ключом, она обнаружила отца с матерью, брата без признаков жизни. Все лежали на своих спальных местах», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Прибывшие медики констатировали смерть потерпевших. Следов посторонних или пожар не зафиксировано. По предварительным данным, смерть новокузнечан наступила из-за отравления угарным газом. Также отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла, характеризуется положительно.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщают специалисты Управления защиты населения и территории Новокузнецка, печное отопление остается в списке самых распространенных причин пожаров не только зимой, но и летом. От неисправных печей загорается жилье, подсобные помещения и хозпостройки. Также из-за неисправного печного отопления угарный газ может проникнуть в дом и отравить его жильцов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: news.ykt.ru
отравление угарным газом следственный комитет РФ по Кемеровской области погибли люди

Комментарии (4)

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z
1 12
Ни одна тулиевская щука при етом не пострадала поставляя некачественный уголь жертвам.
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Седой 10246
7 0
Ни одна тулиевская щука при етом не пострадала поставляя некачественный уголь жертвам.
К сожалению,уголь и его качество тут роли не играют.Ну,или крайне опосредствованно.Угарный газ поступает в жилье при плохой вытяжке.
Страшен тем,что он без цвета и запаха,а отравление наступает незаметно.Голова соображает,что надо уходить,а руки-ноги уже не слушаются.
Трагедия страшная.
Был свидетелем гибели семьи,когда в вытяжку газовой колонки(с качественным газом кстати) свалился голубь,заткнув вытяжку.
Местные печи строятся в основном без "вьюшек",которые перекрываются после прогорания топки для сбережения тепла,а значит причина,возможно,в засорении дымохода.
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Димон
3 0
Седой:
К сожалению,уголь и его качество тут роли не играют.Ну,или крайне опосредствованно.Угарный газ поступает в жилье при плохой вытяжке.
Страшен тем,что он без цвета и запаха,а отравление наступает незаметно.Голова соображает,что надо уходить,а руки-ноги уже не слушаются.
Трагедия страшная.
Был свидетелем гибели семьи,когда в вытяжку газовой колонки(с качественным газом кстати) свалился голубь,заткнув вытяжку.
Местные печи строятся в основном без "вьюшек",которые перекрываются после прогорания топки для сбережения тепла,а значит причина,возможно,в засорении дымохода.
У меня на даче тоже один раз сажа осыпалась в трубе и перекрыла дымоход, хорошо еще не спали, и вьюшки все открыты были на всю, нужно постоянно чистить трубу и колодцы в печи...
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Сан Саныч 2867
0 0
У меня на даче тоже один раз сажа осыпалась в трубе и перекрыла дымоход, хорошо еще не спали, и вьюшки все открыты были на всю, нужно постоянно чистить трубу и колодцы в печи...
Вот как раз из-за жирного угля, который горит с огромным выделением сажи и коксового газа. Этот самый газ иногда имеет свойство воспламеняться в тлеющем угле с хлопком который заставляет всю сажу в дымоходе осыпаться и тем самым забивает его, затем все продукты горения идут через дверцы печи в помещение. Угли марки Д еще то г...о.
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