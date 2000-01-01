В Заводском районе Новокузнецка произошло ЧП. Вечером 9 января поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в Заводском районе Новокузнецка обнаружены тела 51-летнего мужчины, его 55-летней супруги и их 16-летнего сына.

«Предварительно установлено, что с 8 января 2017 года потерпевшие перестали выходить на связь с родственниками. Старшая дочь приехала проведать родителей. Открыв двери своим ключом, она обнаружила отца с матерью, брата без признаков жизни. Все лежали на своих спальных местах», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Прибывшие медики констатировали смерть потерпевших. Следов посторонних или пожар не зафиксировано. По предварительным данным, смерть новокузнечан наступила из-за отравления угарным газом. Также отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла, характеризуется положительно.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщают специалисты Управления защиты населения и территории Новокузнецка, печное отопление остается в списке самых распространенных причин пожаров не только зимой, но и летом. От неисправных печей загорается жилье, подсобные помещения и хозпостройки. Также из-за неисправного печного отопления угарный газ может проникнуть в дом и отравить его жильцов.