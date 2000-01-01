Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве России опубликовали новый Национальный рейтинг мэров. В него вошли 88 глав регионов и пять крупных финансово-экономических центров: Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи, Тольятти, сообщает novokuznetsk.su.

«Рейтинг мэров составили на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов широкого круга экспертов разных профессий и социальных групп», — говорится в исследовании.

Всех участников рейтинга разделили на три группы. В первой группе — мэры-лидеры (c 1 по 25 место), во второй — середнячки (с 26 по 63 места), в третьей — аутсайдеры (64−88 места).

Мэр Кемерова Илья Середюк, который 19 апреля 2016 года сменил на этом посту Валерия Ермакова, занял в рейтинге почётное 25 место и вошёл в группу лидеров.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов занял лишь 75 строчку рейтинга и оказался в группе аутсайдеров.

Напомним, годом ранее в итоговом рейтинге глав городов Сергей Кузнецов занял 67 место. Мэр Кемерова Валерий Ермаков был на 12 позиции.