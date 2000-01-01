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Рейтинг: глава Кемерова стал лидером, мэр Новокузнецка — аутсайдером

Сегодня 06:30
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве России опубликовали новый Национальный рейтинг мэров. В него вошли 88 глав регионов и пять крупных финансово-экономических центров: Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи, Тольятти, сообщает novokuznetsk.su.

«Рейтинг мэров составили на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов широкого круга экспертов разных профессий и социальных групп», — говорится в исследовании.

Всех участников рейтинга разделили на три группы. В первой группе — мэры-лидеры (c 1 по 25 место), во второй — середнячки (с 26 по 63 места), в третьей — аутсайдеры (64−88 места).

Мэр Кемерова Илья Середюк, который 19 апреля 2016 года сменил на этом посту Валерия Ермакова, занял в рейтинге почётное 25 место и вошёл в группу лидеров.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов занял лишь 75 строчку рейтинга и оказался в группе аутсайдеров.

Напомним, годом ранее в итоговом рейтинге глав городов Сергей Кузнецов занял 67 место. Мэр Кемерова Валерий Ермаков был на 12 позиции.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Vse42.Ru
рейтинг мэров

Комментарии (12)

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а?
16 4
Аутсайдеры должны уходить.
Зачем нам осетрина второй свежести?
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Екарный Бабай
3 1
Согласен,Мартина а губернаторы.
ответить
Екарный Бабай
1 3
Согласен,Мартина а губернаторы.
ответить
я
3 4
Согласен,Мартина а губернаторы.
Что с головой не дружишь? Тогда городу кранты будет окончательное!:)
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Василий
3 3
Личный рейтинг мэра:
Обещание продать весь общественный транспорт Питерцам.
Продажа торговли Питерцам ( Лента)!
Закрытие молочных кахонь.
Продажа зданий зданий ДО.
Уничтожение малого бизнеса.
Казека.
Трамвай.
Список открыт....
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Питон
2 1
Выберите меня! Всем будя хорошо, отвечаю! Будем доить богатых, а простым гражданам льготы и скидки! Всех штанопротиральщиков, типа Оксаны И. поувольняю! Рельсы на мосту уберу! Голосуй за босоту, хорош олигархов кормить!
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житель
1 2
Какой рейтинг, правительство знает только губернаторов и то не всех. Очередная чернуха на Кузнецова. ПОЗОР ВГ!!!!!!!!
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ага.....
2 0
Может уже хватит аутсайдерам "творить чудеса" руководства ....? Пока еще список помещается на листе бумаги а не на рулоне в 10м....!!!!!! Хватить загибать город!!!! Новокузнецк ни чем не провинился, чтоб такого управленца еще дальше терпеть..... Город не просто на колени поставили, а уже полнейшая безысходность беспросветная наступила.....
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Седой 10258
0 0
Аутсайдеры должны уходить.
Зачем нам осетрина второй свежести?
Второй свежести?Осетрина?
Русским же по белому написали,что 75-я свежесть.Это и на тухлую тарань не тянет.
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Митрич
0 0
Согласен,Мартина а губернаторы.
Мартина в тюрьму !
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Митрич
0 0
Возьмите Мартина обратно!!!
Возьми себе Мартина !
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