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В новокузнецком вузе вводят четырёхдневку

Сегодня 08:43
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В Институте информационных технологий и автоматизированных систем СибГИУ вводят четырёхдневную рабочую неделю. Технических работников вуза уведомили о переводе на режим сокращённого рабочего времени с 15 марта по 14 сентября 2017 года. Об этом пишет novokuznetsk.su.

Ректор СибГИУ Евгений Протопопов подписал документ, сообщающий о введении четырёхдневного графика с дополнительным выходным в понедельник.

Работники могут отказаться от этих условий, но в этом случае с ними будет расторгнут существующий трудовой договор.

В прошлом году в СибГИУ уже вводили четырёхдневку, график сокращённого рабочего дня действовал с 1 июня до 30 ноября 2016 года. А в мае 2015 года в вузе было проведено сокращение кадров, в него попали 56 работников СибГИУ.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: allkarpaty.com
СибГИУ четырёхдневка

Комментарии (1)

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Видать совсем АСУШ-ный факультет не пользуется спросом. Что является парадоксом, т.к. в век информационных технологий и автоматизированных систем это должно быть востребовано на 300%. Но мы живем в путинском за*ратом стойле :(( Зачем колонии и Новокузнецку в частности АСУШ-ники и программеры? Лучше и дальше копать уголек. А пока на него есть спрос, то надо рыть его ударными темпами, что мы собственно и видим - бабруйская котловина им. Обман Оглы побила все рекорды по д0быче уголька. Даже при СССР так не рыли, как сейчас - за доллары, которые потом уйдут на покупку забугорной недвиги и миграцию илитки.
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