В Институте информационных технологий и автоматизированных систем СибГИУ вводят четырёхдневную рабочую неделю. Технических работников вуза уведомили о переводе на режим сокращённого рабочего времени с 15 марта по 14 сентября 2017 года. Об этом пишет novokuznetsk.su.

Ректор СибГИУ Евгений Протопопов подписал документ, сообщающий о введении четырёхдневного графика с дополнительным выходным в понедельник.

Работники могут отказаться от этих условий, но в этом случае с ними будет расторгнут существующий трудовой договор.

В прошлом году в СибГИУ уже вводили четырёхдневку, график сокращённого рабочего дня действовал с 1 июня до 30 ноября 2016 года. А в мае 2015 года в вузе было проведено сокращение кадров, в него попали 56 работников СибГИУ.