Министерство финансов России предлагает повысить минимальную розничную цену водки на 15%. Проект приказа уже опубликован. Планируемый срок вступления его в силу — июнь 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведение предполагает, что средняя цена на водку поднимется с 190 рублей до 219 рублей за 0,5 литра. В ведомстве объясняют необходимость этой меры ростом ставок акциза, повышением тарифов на электроэнергию, стоимости федеральных специальных марок, затрат на производство и налогов.

Напомним, в августе 2016 года Министерство финансов выступало с идеей повысить минимальную розничную цену на водку с 190 до 197 рублей за 0,5 литра.

Добавим, всё время, за исключением 2015 года, минимальные цены на водку только росли. В 2014 году цена поднималась даже дважды: 11 марта до 199 рублей, 1 августа — до 220 рублей за пол-литра. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей. Такое решение было принято после выступления президента Владимира Путина о том, что высокие цены на алкоголь приводят к увеличению потребления суррогатов. В июне 2016 года Минфин повысил минимальную розничную цену на водку до 190 рублей за 0,5 литра.