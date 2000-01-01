В общеобразовательной школе № 89 Новокузнецка директор оскорблял учителей и привлекал детей к труду без согласия родителей. Также руководитель устроил, по мнению родителей, незаконную перепланировку в здании. После подтверждения этих фактов директор Виталий Ткачёв был уволен.

Как ранее сообщал ВашГород.ру со ссылкой на источника, также прокуратурой был зафиксирован факт неправомерных начислений премий и другие нарушения.

Пока точно неизвестно, кто станет новым директором общеобразовательной школы № 89. Однако как рассказал журналистам ВашГород.ру источник, скорее всего, директором будет назначен один из учителей, работающих в этой школе.