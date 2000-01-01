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После скандала в школе Новокузнецка уволили директора

Сегодня 09:46
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В общеобразовательной школе № 89 Новокузнецка директор оскорблял учителей и привлекал детей к труду без согласия родителей. Также руководитель устроил, по мнению родителей, незаконную перепланировку в здании. После подтверждения этих фактов директор Виталий Ткачёв был уволен.

Как ранее сообщал ВашГород.ру со ссылкой на источника, также прокуратурой был зафиксирован факт неправомерных начислений премий и другие нарушения.

Пока точно неизвестно, кто станет новым директором общеобразовательной школы № 89. Однако как рассказал журналистам ВашГород.ру источник, скорее всего, директором будет назначен один из учителей, работающих в этой школе.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: читатель ВашГород.ру
комитет науки и образования увольнение директора скандал в школе школа №89

Комментарии (2)

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Вика
6 0
Информация не соответстует действительности. Ткачев прямо сейчас сидит в своем кабинете и никаких увольнений.
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11111
6 0
"... привлекал детей к труду без согласия родителей".
Хоть бы кто поведал - что именно делали детишки. А то, возможно, много шума из ничего?
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