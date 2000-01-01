Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #НОВЫЙГОД
«Мы не должны позволять залезать к нам в карман»: новосибирцы готовят пикеты и митинг против роста тарифов ЖКХ

Председатель комиссии по «делу Мовшина» прокомментировал противоположные выводы экспертиз

Сегодня 09:51
1071

Депутат Госдумы, председатель независимой экспертной комиссии по расследованию ДТП с участием бывшего руководителя областного ГИБДД, Евгений Косяненко пообещал, что суд по делу Юрия Мовшина в любом случае состоится, передаёт novokuznetsk.su.

Напомним, в Москве провели вторую экспертизу по делу о ДТП с участием экс-главы ГИБДД по Кемеровской области Юрия Мовшина. Её выводы противоположны результатам первой экспертизы, которую проводили кемеровские специалисты. Результаты повторного исследования показали, что Мовшин в ДТП не виноват. В январе 2017 года эксперты проведут ещё одну экспертизу в столице.

«В любом случае решение будет принимать суд, и он будет исследовать оба заключения на предмет их обоснованности. Я не сомневаюсь, что уголовное дело будет передано в суд, и Мовшин будет там фигурировать. Не могу предсказать вердикт суда, но полагаю, что степень вины Мовшина будет установлена. Мы будем держать на контроле расследование этого дела до передачи его в суд», — прокомментировал Косяненко результаты экспертиз. Он пообещал, что для того, чтобы не допустить задержек в расследовании дела, он готов задействовать все возможные ресурсы.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: crimerussia.com
дтп мовшин авария с участием Мовшина

Комментарии (5)

Добавить комментарий
Бусина
1 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Обратитесь в Общественную организацию по защите прав потребителей, ул Орджоникидзе,34 оф 40.
ответить
Яя
3 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

К чему это здесь? Не лучше ли написать в редакцию,а не комментировать совсем не схожую по смыслу статью?
ответить
Сталин
5 0
первый коммент от 12 мая 2014 года))) Редакторы поднапутали опять))))))))

Ну а мовшина оправдают. Скажут что нечего было ездить без прав. Сидел бы дома водила второй машины-не было аварии)
ответить
Ленин
2 0
первый коммент от 12 мая 2014 года))) Редакторы поднапутали опять))))))))

Ну а мовшина оправдают. Скажут что нечего было ездить без прав. Сидел бы дома водила второй машины-не было аварии)
Вот ты глазастый))) и правда почти 3 года комментарию
ответить
Ааааа
0 1
А у нас в городе мера нет? Ио за него?
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ