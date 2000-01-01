Депутат Госдумы, председатель независимой экспертной комиссии по расследованию ДТП с участием бывшего руководителя областного ГИБДД, Евгений Косяненко пообещал, что суд по делу Юрия Мовшина в любом случае состоится, передаёт novokuznetsk.su.

Напомним, в Москве провели вторую экспертизу по делу о ДТП с участием экс-главы ГИБДД по Кемеровской области Юрия Мовшина. Её выводы противоположны результатам первой экспертизы, которую проводили кемеровские специалисты. Результаты повторного исследования показали, что Мовшин в ДТП не виноват. В январе 2017 года эксперты проведут ещё одну экспертизу в столице.

«В любом случае решение будет принимать суд, и он будет исследовать оба заключения на предмет их обоснованности. Я не сомневаюсь, что уголовное дело будет передано в суд, и Мовшин будет там фигурировать. Не могу предсказать вердикт суда, но полагаю, что степень вины Мовшина будет установлена. Мы будем держать на контроле расследование этого дела до передачи его в суд», — прокомментировал Косяненко результаты экспертиз. Он пообещал, что для того, чтобы не допустить задержек в расследовании дела, он готов задействовать все возможные ресурсы.