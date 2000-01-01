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В популярном мессенджере произошло масштабное обновление

Сегодня 10:19
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11 января разработчики обновили мессенджер «Телеграм» до версии 1.0. В программе поменялся внешний вид и появились новые удобные возможности для общения.

В мессенджере теперь можно удалять отправленные ранее сообщения. При этом есть выбор: убрать нежеланный текст только для самого пользователя или для всех членов чата. Однако функция действует только для недавно отправленных сообщений.

Самые общительные не пропустят актуальную информацию. Важные чаты с 11 января можно закреплять на верху списка каналов с помощью кнопки «Pin to top».

А в профиле контакта в новой версии указаны чаты, в которых присутствуют сам пользователь и тот, чью информацию он смотрит.

Желающие теперь могут раскрасить «Телеграм» по своему вкусу. Мессенджер добавил возможность устанавливать для интерфейса пользовательское оформление.

Список тем есть в канале @TelegramThemes. Там же пользователи добавляют свои варианты оформления — их любой найдёт в разделе «медиа» этого чата. Разрешение у файлов — .tdesktop-theme.

И не столь важное технически, но приятное глазу обновление - панель инструментов теперь слева, а не наверху. Разработчики также улучшили анимацию, сделав её более плавной.

«Телеграм» — бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, придуманный создателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Сервисом пользуются более 100 млн человек по всему миру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: bit-news.ru
обновление мессенджер Телеграм

Комментарии (4)

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Ашотыч
0 0
Так они только из беты вылезли? Получается у Дурова первый официальный релиз после вк
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Дон Хенаро 35879
5 1
Дуров просто молодец, ВКонтакте отжали он тут же новый бизнес сделал. Но увы такие люди стране не нужны...точнее не стране, а власти...
Власти нужно покорное быдло во всех сферах деятельности, а кто против отожмем бизнес, а если будешь против - сядешь...все просто)))
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Дали
0 0
Дон Хенаро:
Дуров просто молодец, ВКонтакте отжали он тут же новый бизнес сделал. Но увы такие люди стране не нужны...точнее не стране, а власти...
Власти нужно покорное быдло во всех сферах деятельности, а кто против отожмем бизнес, а если будешь против - сядешь...все просто)))
Не отжали, а продал. А на эти деньги мессаджер хороший сделал.
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Хм
0 0
Это новость какого года? Актуальная версия Telegram 3.16.1
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