11 января разработчики обновили мессенджер «Телеграм» до версии 1.0. В программе поменялся внешний вид и появились новые удобные возможности для общения.

В мессенджере теперь можно удалять отправленные ранее сообщения. При этом есть выбор: убрать нежеланный текст только для самого пользователя или для всех членов чата. Однако функция действует только для недавно отправленных сообщений.

Самые общительные не пропустят актуальную информацию. Важные чаты с 11 января можно закреплять на верху списка каналов с помощью кнопки «Pin to top».

А в профиле контакта в новой версии указаны чаты, в которых присутствуют сам пользователь и тот, чью информацию он смотрит.

Желающие теперь могут раскрасить «Телеграм» по своему вкусу. Мессенджер добавил возможность устанавливать для интерфейса пользовательское оформление.

Список тем есть в канале @TelegramThemes. Там же пользователи добавляют свои варианты оформления — их любой найдёт в разделе «медиа» этого чата. Разрешение у файлов — .tdesktop-theme.

И не столь важное технически, но приятное глазу обновление - панель инструментов теперь слева, а не наверху. Разработчики также улучшили анимацию, сделав её более плавной.

«Телеграм» — бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, придуманный создателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Сервисом пользуются более 100 млн человек по всему миру.