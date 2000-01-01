Прокуратура Кемеровской области проверяет информацию о массовом заражении детей кишечной инфекцией в городской детской клинической больнице № 1.

Информация о том, что в больнице от родителей скрывали наличие инфекции в стационаре, а дети, выписанные из этого медучреждения, вскоре поступали в инфекционную, была опубликована в СМИ. Затем в сети появилась петиция с требованием остановить массовое заражение детей кишечной инфекцией.

Кемеровская прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. В ведомстве пообещали, что при выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.