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Задержание за кражу в новокузнецкой Марии-Ра попало в сеть

Сегодня 11:12
1330

10 января в новокузнецкой «Марии-Ра» случилось происшествие. Читательница ВашГород.ру Алёна отправила в редакцию видео инцидента.

Ролик показывает, как продавцы «Марии-Ра» на Курако, 11 обвиняют молодого человека в краже двух пакетов кофе. В течение 7 минут сотрудники ждут приезда охраны и не дают мужчине уйти из магазина.

Всё это время неизвестный возмущается и угрожает нашей читательнице, снимающей происшествие на видео. В конце концов в магазин приезжает сотрудник ЧОП и разбирается в ситуации.

Получить комментарий от «Марии-Ра» ВашГород.ру не удалось.

Отметим, запретить фото и видеосъёмку в общественном месте вам не может даже сам человек, которого вы снимаете. Согласно закону 152.1 ГК РФ, ограничение наступает только для дальнейшего оборота изображения или ролика — к примеру, если вы вдруг собрались выкладывать его в интернет.

Однако ограничение действует лишь в том случае, если снимаемый является основным объектом фото или видео.

Закон об охране изображения гражданина не действует и в том случае, если снимали в открытом для посещения месте. К ним относятся в том числе и магазины.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 163gorod.ru
кража задержание Мария-Ра

Комментарии (10)

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Кент
2 12
Я думаю грохнут теперь бабу которая снимала видео. Нарики они такие
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Питон
11 1
Чёткий пацанчик на видосе, с торбой кожаной, шапец с пумпоном. Сразу видно человек авторитетный ))))))
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Сонька золотая ручка
3 19
Из за двух пачек кофе раздули до мусоров))) спалили кофе же забрали нет мля раздули ...а курица эта видать героем захотела стать ))смешно еще видео подписали Злоумышленник В Магазине))))у богатых не стремно воровать)))
ответить
Засуньке, жопе с ручкой
12 2
Из за двух пачек кофе раздули до мусоров))) спалили кофе же забрали нет мля раздули ...а курица эта видать героем захотела стать ))смешно еще видео подписали Злоумышленник В Магазине))))у богатых не стремно воровать)))
Ты не пугай! Этого нарка за дверями магазина, где нет камеры, можно с размаху на ступеньки усадить и засвидетельствовать, что сам упал.
Таких воров за день по 10-15 человек проходит и каждый старается что то по дороже унести.
Этого "орла" надо сфоткать и по другим магазинам разнести. Они везде шакалят.
ответить
Кент
1 11
Ты не пугай! Этого нарка за дверями магазина, где нет камеры, можно с размаху на ступеньки усадить и засвидетельствовать, что сам упал.
Таких воров за день по 10-15 человек проходит и каждый старается что то по дороже унести.
Этого "орла" надо сфоткать и по другим магазинам разнести. Они везде шакалят.
Здохни мерзость красноперая
ответить
!
8 1
Здохни мерзость красноперая
Засохни мразота! Достали побирушки копеечный, иди бычки собирай на остановках!
ответить
привет
8 2
Из за двух пачек кофе раздули до мусоров))) спалили кофе же забрали нет мля раздули ...а курица эта видать героем захотела стать ))смешно еще видео подписали Злоумышленник В Магазине))))у богатых не стремно воровать)))
поржал с твоего комента) так и надо таких оленей, о то смотрика не давал он права на съемку. по зубам ему надо было дать
ответить
привет
14 2
Из за двух пачек кофе раздули до мусоров))) спалили кофе же забрали нет мля раздули ...а курица эта видать героем захотела стать ))смешно еще видео подписали Злоумышленник В Магазине))))у богатых не стремно воровать)))
у кого у богатых то? потом недостачу с обычных кассиров берут. курица ты!
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вася
1 1
перед НГ на металлургов захожу в магаз. а передо мной зашел такой же кент, только под мухой. я только переступаю через порог, а он уже обратно ломится с бутылкой шампусика )). чуть не растоптал меня. я зашел в магаз - на кассе никого! продавшица где-то в подсобке ковыряется. ну курица же! посмотрел, вроде камеры висят, потом сами если что увидят. ничего говорить не стал, потому что, когда прочитал новость про то как чувака замели за то, что он кошелек вернул, то думаю - нафиг-нафиг, сами разбирайтесь.
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угу
6 1
Из за двух пачек кофе раздули до мусоров))) спалили кофе же забрали нет мля раздули ...а курица эта видать героем захотела стать ))смешно еще видео подписали Злоумышленник В Магазине))))у богатых не стремно воровать)))
Это кто богатый? Девки что ли продавщицы и кассиры? Они за копейки работают, а потом недостачу будут платить за таких, как этот фрукт.
Правильно, злоумышленник. А кто же он ещё?
Злоумышленник - это человек, совершивший преступление с заранее обдуманным намерением; замысливший какой-нибудь преступный поступок.
"Из-за двух пачек кофе ..." Вот встань рядом с кассой и оплачивай подобным ушлёпкам - кому кофе, кому колбасу, ... спиртное, шоколад.
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