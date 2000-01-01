10 января в новокузнецкой «Марии-Ра» случилось происшествие. Читательница ВашГород.ру Алёна отправила в редакцию видео инцидента.

Ролик показывает, как продавцы «Марии-Ра» на Курако, 11 обвиняют молодого человека в краже двух пакетов кофе. В течение 7 минут сотрудники ждут приезда охраны и не дают мужчине уйти из магазина.

Всё это время неизвестный возмущается и угрожает нашей читательнице, снимающей происшествие на видео. В конце концов в магазин приезжает сотрудник ЧОП и разбирается в ситуации.

Получить комментарий от «Марии-Ра» ВашГород.ру не удалось.

Отметим, запретить фото и видеосъёмку в общественном месте вам не может даже сам человек, которого вы снимаете. Согласно закону 152.1 ГК РФ, ограничение наступает только для дальнейшего оборота изображения или ролика — к примеру, если вы вдруг собрались выкладывать его в интернет.

Однако ограничение действует лишь в том случае, если снимаемый является основным объектом фото или видео.

Закон об охране изображения гражданина не действует и в том случае, если снимали в открытом для посещения месте. К ним относятся в том числе и магазины.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика.