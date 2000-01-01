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В ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Мовшина появились новые данные

Сегодня 11:16
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Близкие погибших в ДТП с участием Юрия Мовшина будут требовать перенос рассмотрения уголовного дела в Красноярск. По мнению потерпевших, справедливости в Кузбассе можно не добиться, передают «Новости здесь. Кузбасс».

Адвокат потерпевших Юрий Черноусов сообщил о решении Верховного суда Российской федерации, вынесенном ещё в 2013 году. Согласно этому решению, действия Мовшина должны расцениваться как грубые нарушения правил с однозначным выводом о виновности.

«На нашей стороне правда. На нашей стороне закон. Мы будем требовать справедливости», — сообщил адвокат Юрий Черноусов.

Напомним, в Москве провели вторую экспертизу по делу о ДТП с участием экс-главы ГИБДД по Кемеровской области Юрия Мовшина. Её выводы противоположны результатам первой экспертизы, которую проводили кемеровские специалисты. Результаты повторного исследования показали, что Мовшин в ДТП не виноват. В январе 2017 года эксперты проведут ещё одну экспертизу в столице.

Резонансное ДТП с участием бывшего руководителя ГИБДД Кемеровской области произошло 23 апреля 2016 года. Оно унесло жизни четырёх человек. На автомобиле Тойота Лэнд Крузер 200 Юрий Мовшин при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем Тойота Корона Премио, в котором находилось пять человек — водитель-мужчина и четыре девушки. Все пассажирки погибли, водитель Премио остался жив. Юрий Мовшин не пострадал. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Свою вину он не признаёт.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: youtube.com
дтп верховный суд экспертиза ДТП с Мовшиным адвокат сергей жорин

Комментарии (13)

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Евгения
5 10
.... и про оленя не слова, типа его вообще там не было, а был крузак и 4 трупа.....
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Я
7 25
Реально прицепились к этому Мовшину, потому что он гаишник. А если бы это был не Мовшин, а Ваш сосед лет 25 по имени Сашка, или Мишка, или любое другое имя, на чепырке или старенькой тойоте года 90-го, так же бы судили? В конкретном случае реально человеческая невнимательность, которая унесла жизни! У многих водятлов в наше время есть прикол поворотники не включать или включать в последний момент, и никто из них не задумывается, что водители едущих сзади автомобилей не экстрасенсы. На дороге всегда надо быть предельно внимательными и головой вертеть на 360 градусов. Ну не мог Мовшин догадаться, что тойотка повернуть надумает, любой бы не догадался. Представляю себя в такой ситуации.. мне бы тоже не удалось столкновения избежать(((
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Василий
13 2
Сколь сказано за чиновников,это ужас.Они не бывают виновны.Они просто убивают,а закон их защищает.Нужно менять закон.Получается нет человека,значить он виновен,а Мовшин паенька и Москва своих не сдает.Не когда не будет такого что чиновник виновен.
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Блииин!
13 1
Мовшин на свободе, он занимал высокую должность, имеет связи и возможности оказывать давление на следствие.
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Житель
17 1
Реально прицепились к этому Мовшину, потому что он гаишник. А если бы это был не Мовшин, а Ваш сосед лет 25 по имени Сашка, или Мишка, или любое другое имя, на чепырке или старенькой тойоте года 90-го, так же бы судили? В конкретном случае реально человеческая невнимательность, которая унесла жизни! У многих водятлов в наше время есть прикол поворотники не включать или включать в последний момент, и никто из них не задумывается, что водители едущих сзади автомобилей не экстрасенсы. На дороге всегда надо быть предельно внимательными и головой вертеть на 360 градусов. Ну не мог Мовшин догадаться, что тойотка повернуть надумает, любой бы не догадался. Представляю себя в такой ситуации.. мне бы тоже не удалось столкновения избежать(((
Не надо догадываться, хотя и это не помешает. Надо просто не идти на обгон там где это запрещено правилами. Недаром говорят, что ПДД написаны кровью. Не спроста запретили обгоны на пересечении дорог. В чём бы не был виноват второй водитель, но в ДТП виноват исключительно мовшин. Простой работяга уже давно бы получил заслуженный срок без всяких доп.экспертиз и расследований.
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Евгения
3 9
Мовшин на свободе, он занимал высокую должность, имеет связи и возможности оказывать давление на следствие.
когда вас лишат прав за пьянку, а вы наплевав на это загрузите полную машину девок поедите на очередную тусовку, предупреждайте народ, я в тот день\вечер выезжать не буду, а то вдруг где нибудь встретимся на дороге и крайней окажусь...
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Миша
2 0
Сколь сказано за чиновников,это ужас.Они не бывают виновны.Они просто убивают,а закон их защищает.Нужно менять закон.Получается нет человека,значить он виновен,а Мовшин паенька и Москва своих не сдает.Не когда не будет такого что чиновник виновен.
Забыли только кто законы принимает? У Вас спрашивать будут? Примут! "Законы принимают чиновники", "Чиновник всегда прав"! Они ведь и сейчас действует по такому принципу, называемому в народе - по понятиям.
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Евгений
1 10
когда вас лишат прав за пьянку, а вы наплевав на это загрузите полную машину девок поедите на очередную тусовку, предупреждайте народ, я в тот день\вечер выезжать не буду, а то вдруг где нибудь встретимся на дороге и крайней окажусь...
Мне вот интересно почему про то, что водитель премио был без прав во всех новостях забывают? Его там вообще не должно было быть. И если исходить ихтнарушений что серьезнее? Выезд на полосу встречного движения или управление без прав? Подняли шумиху из за Мовшина, а если бы был не крузак, а простой работяга торопился? Кого бы давно посадили??
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Ветер
5 0
Так у него-же вроде крутой Москаль адвокат..а в москве за бабосы он может любую комиссию сделать...БАБКИ МОВШИНА РУЛЯТ!!!
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Горожанка
8 0
когда вас лишат прав за пьянку, а вы наплевав на это загрузите полную машину девок поедите на очередную тусовку, предупреждайте народ, я в тот день\вечер выезжать не буду, а то вдруг где нибудь встретимся на дороге и крайней окажусь...
Евгения, вы не просто не знаете ПДД, но еще и оскорбляете косвенно погибших..("полная машина девок"). Что Вы так рьяно защищаете Мовшина? В каждой теме про него постоянно оскорбляете и пострадавших и других участников ДТП. Невоспитанные люди всегда пытаются, оскорбляя других, защитить своего друга (а кто он вполне понятно).Но это ж стрёмно.Есть же компетентные люди, пусть они решают. А Вы к ним не относитесь даже близко. Желаю вам и здоровья и здравого смысла. Хотите потроллить, удачи..
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Ага
7 0
Евгения, вы не просто не знаете ПДД, но еще и оскорбляете косвенно погибших..("полная машина девок"). Что Вы так рьяно защищаете Мовшина? В каждой теме про него постоянно оскорбляете и пострадавших и других участников ДТП. Невоспитанные люди всегда пытаются, оскорбляя других, защитить своего друга (а кто он вполне понятно).Но это ж стрёмно.Есть же компетентные люди, пусть они решают. А Вы к ним не относитесь даже близко. Желаю вам и здоровья и здравого смысла. Хотите потроллить, удачи..
Поди за деньги работает.
ответить
Евгения
0 0
Евгения, вы не просто не знаете ПДД, но еще и оскорбляете косвенно погибших..("полная машина девок"). Что Вы так рьяно защищаете Мовшина? В каждой теме про него постоянно оскорбляете и пострадавших и других участников ДТП. Невоспитанные люди всегда пытаются, оскорбляя других, защитить своего друга (а кто он вполне понятно).Но это ж стрёмно.Есть же компетентные люди, пусть они решают. А Вы к ним не относитесь даже близко. Желаю вам и здоровья и здравого смысла. Хотите потроллить, удачи..
вы о каких оскорблениях? я не поняла, вы защищаете этого водилу премио??? которого лишили прав за управление ТС в нетрезвом виде???? которому за руль садиться было запрещено и судом и законом и правилами ПДД??? мало того, что он наплевал на закон, на решение суда, так вы его еще и выгораживаете? а эти дамы не знали что ли, что у него прав нет????? вы сядете в машину к такому человеку? вы доверите ему свою жизнь???
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Евгения
0 0
Поди за деньги работает.
если человек идиот от рождения то это навсегда, за деньги тут работают те, кто по указке с выше выполняет команду "фас"
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