Близкие погибших в ДТП с участием Юрия Мовшина будут требовать перенос рассмотрения уголовного дела в Красноярск. По мнению потерпевших, справедливости в Кузбассе можно не добиться, передают «Новости здесь. Кузбасс».

Адвокат потерпевших Юрий Черноусов сообщил о решении Верховного суда Российской федерации, вынесенном ещё в 2013 году. Согласно этому решению, действия Мовшина должны расцениваться как грубые нарушения правил с однозначным выводом о виновности.

«На нашей стороне правда. На нашей стороне закон. Мы будем требовать справедливости», — сообщил адвокат Юрий Черноусов.

Напомним, в Москве провели вторую экспертизу по делу о ДТП с участием экс-главы ГИБДД по Кемеровской области Юрия Мовшина. Её выводы противоположны результатам первой экспертизы, которую проводили кемеровские специалисты. Результаты повторного исследования показали, что Мовшин в ДТП не виноват. В январе 2017 года эксперты проведут ещё одну экспертизу в столице.

Резонансное ДТП с участием бывшего руководителя ГИБДД Кемеровской области произошло 23 апреля 2016 года. Оно унесло жизни четырёх человек. На автомобиле Тойота Лэнд Крузер 200 Юрий Мовшин при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем Тойота Корона Премио, в котором находилось пять человек — водитель-мужчина и четыре девушки. Все пассажирки погибли, водитель Премио остался жив. Юрий Мовшин не пострадал. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Свою вину он не признаёт.