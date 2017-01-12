Мужчинам, которые отслужили в армии, будут платить максимальное пособие по безработице. Соответствующие поправки в законодательство подготовил Минтруд. Об этом сообщает Российская газета.

Отметим, сейчас любой россиянин, который проработал не менее 26 недель и уволился не по статье, может встать на учёт в службу занятости. Тогда он может претендовать на пособие в размере 75 процентов от утраченного заработка, но не более 4900 рублей. Тот, кто ищет работу впервые или имеет длительный перерыв (более 12 месяцев), могут рассчитывать только на 850 рублей.

Соответственно, отслужившие в армии не могут претендовать более чем на 850 рублей пособия по безработице. В Минтруде посчитали, что это несправедливо, ведь молодые люди в армии не прохлаждаются, а занимаются важным делом — отдают долг Родине.

Чтобы получать максимальное пособие — 4900 рублей — молодым людям ещё до армии необходимо будет позаботиться об этом. Они должны проработать не менее 26 недель полный рабочий день и получать зарплату, позволяющую претендовать на большое пособие. А после возвращения из армии сразу встать на учет в службу занятости.