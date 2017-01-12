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Отслужившим в армии будут платить больше

Сегодня 11:22
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Мужчинам, которые отслужили в армии, будут платить максимальное пособие по безработице. Соответствующие поправки в законодательство подготовил Минтруд. Об этом сообщает Российская газета.

Отметим, сейчас любой россиянин, который проработал не менее 26 недель и уволился не по статье, может встать на учёт в службу занятости. Тогда он может претендовать на пособие в размере 75 процентов от утраченного заработка, но не более 4900 рублей. Тот, кто ищет работу впервые или имеет длительный перерыв (более 12 месяцев), могут рассчитывать только на 850 рублей.

Соответственно, отслужившие в армии не могут претендовать более чем на 850 рублей пособия по безработице. В Минтруде посчитали, что это несправедливо, ведь молодые люди в армии не прохлаждаются, а занимаются важным делом — отдают долг Родине.

Чтобы получать максимальное пособие — 4900 рублей — молодым людям ещё до армии необходимо будет позаботиться об этом. Они должны проработать не менее 26 недель полный рабочий день и получать зарплату, позволяющую претендовать на большое пособие. А после возвращения из армии сразу встать на учет в службу занятости.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: consult-s.com
пособие по безработице после армии

Комментарии (13)

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Не важно
6 0
850 руб в день? чо так мало?
У меня для тебя плохие новости...
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Дарья
1 1
850 руб в день? чо так мало?
в месяц!
ответить
1+5
1 0
лол. т.е. один фиг надо ДО армии отработать пол года )))))))))
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Дмитрий
1 5
Что значит " уволился не постатье" ? Даже увольнение по соглашению имеет свою статью в ТК РФ
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Я в шоке
1 2
А если у него нет возможности отработать пол года до армии. Например некоторые сейчас школу в 18 лет заканчивают...
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Дмитрий
3 5
Дискриминация неслуживших!
ответить
Я в шоке
0 0
Да, и еще, если парень пишет заявление об увалнению по причине призыва в армию, организация обязана сохранить его место.
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z
0 3
Дешевле пару депутасов и чиговников поговорить, у них с собой для таких случаев по 10 тысяч возится, для откупа. Быстрее работу найти, чем с биржей сотрудничать.
ответить
Я
0 2
Дискриминация неслуживших!
Иди и служи, а если косить будешь еще и справку вместо военника получишь, вот тогда полная ж@па будет.
ответить
Я
0 0
Что значит " уволился не постатье" ? Даже увольнение по соглашению имеет свою статью в ТК РФ
Это значит (статья) по состоянию здоровья, получивший ее в период прохождение военной службе получают страховку, поэтому облом. ТК здесь не причем.
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2
1 0
Дискриминация неслуживших!
Как раз нет. Никакой дискриминации.
Это поощрение служившим.
Дискриминация - это негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определенных прав людей по причине их принадлежности к определенной социальной группе.
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