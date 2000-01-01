Дальнобойщик из Новосибирска два дня не мог уехать в Иркутск из-за кемеровских инспекторов ДПС. Фуру с оборудованием на несколько миллионов не пропустили из-за перегруза, притом что юргинский пост водитель прошёл без проблем. Как оказалось, подобные ситуации на кузбасской границе уже стали нормой.

Как рассказал дальнобойщик журналистам «Новости здесь. Кузбасс», на весовом контроле Юргинского района фуру спокойно пропустили, а в Кемерове весы показали перегруз на переднюю ось на 370 килограмм. Заплатить штраф водитель не смог, поэтому два дня жил в машине, готовил еду на газовой плите и караулил дорогое оборудование.

— Это вопиющий случай, причём далеко не первый на территории Кемеровской области, — заявил президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев журналистам.

По мнению общественника, одной из причин может быть желание некоторых чиновников пополнять региональный бюджет.

Сами водители объясняют, что через Кемерово проходит федеральная трасса, и поэтому нормативы для грузов различаются в городе и за его пределами. Пока не построят объездную трассу, ситуация не разрешится.

Добавим, проехать кемеровский пост новосибирский дальнобойщик смог лишь после того, как работодатели заплатили за него штраф.