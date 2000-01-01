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Новосибирский дальнобойщик два дня жил в машине из-за кемеровских гаишников

Сегодня 11:29
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Дальнобойщик из Новосибирска два дня не мог уехать в Иркутск из-за кемеровских инспекторов ДПС. Фуру с оборудованием на несколько миллионов не пропустили из-за перегруза, притом что юргинский пост водитель прошёл без проблем. Как оказалось, подобные ситуации на кузбасской границе уже стали нормой.

Как рассказал дальнобойщик журналистам «Новости здесь. Кузбасс», на весовом контроле Юргинского района фуру спокойно пропустили, а в Кемерове весы показали перегруз на переднюю ось на 370 килограмм. Заплатить штраф водитель не смог, поэтому два дня жил в машине, готовил еду на газовой плите и караулил дорогое оборудование.

— Это вопиющий случай, причём далеко не первый на территории Кемеровской области, — заявил президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев журналистам.

По мнению общественника, одной из причин может быть желание некоторых чиновников пополнять региональный бюджет.

Сами водители объясняют, что через Кемерово проходит федеральная трасса, и поэтому нормативы для грузов различаются в городе и за его пределами. Пока не построят объездную трассу, ситуация не разрешится.

Добавим, проехать кемеровский пост новосибирский дальнобойщик смог лишь после того, как работодатели заплатили за него штраф.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: sibdepo.ru
штраф дальнобойщики перегруз весовой контроль

Комментарии (7)

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ЧИТАТЕЛЬ
25 1
Вот уроды!!!Тостопуз гумирович уже не знает кому в карман залезть!!
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кент
10 0
То есть ездить с перегрузом можно только после оплаты штрафа? Или как? Это разве не нарушение свободы передвижения? А чо в тюрягу его не посадили тогда? А вдруг сбежал бы, не расплатившись..
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прохожий
2 0
У них так всегда то весы не верно показывают, то рулетки длиннее обычных.
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z
2 0
У них так всегда то весы не верно показывают, то рулетки длиннее обычных.
Область тли, что вы хотели?
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Димон
1 0
Кто хочет работать тем по рукам и бьют, власть дураков....
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Вася
0 0
Чет бред какой то....
Штраф выписывают и езжай дальше, это не 90е когда штраф наличными на посту платили...
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