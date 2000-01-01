Следствие по делу о трагическом крушении самолёта Ту-154 продолжается. Эксперты отказались от версии теракта на борту, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Террористический акт на борту Ту-154 изначально не был главной версией следователей, пишет издание. Однако специалисты изучали и её. Для проверки назначили взрывотехнические экспертизы обломков самолёта, останков пассажиров и их личных вещей. По итогам сделали вывод, что Ту-154 не взорвали и не сбили ракетой.

В итоге следствие полностью прекращает работу над версией с терактом. В ближайшее время экспертам предстоит выяснить, привела ли к крушению самолёта ошибка пилотов.

Однако окончательно прольют свет на причину катастрофы чёрные ящики Ту-154. Специалисты продолжают расшифровывать их.

Ранее СМИ со ссылкой на источники объявили о разгадке тайны крушения Ту-154. Как уже сообщал ВашГород.ру, Минобороны опровергло предлагаемые версии.

Крушение Ту-154 случилось над Чёрным морем 25 декабря в 5:40 по Москве. Самолёт направлялся на сирийскую базу Хмеймим, как уже сообщал ВашГород.ру. В Сочи он дозаправлялся.

Вскоре после вылета он пропал с радаров. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Выжить не удалось ни одному из находившихся на борту 92 человек. 74-х из них опознали.

26 декабря в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

Погибли все находившиеся на борту. Среди них был новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.