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Теракта на борту Ту-154 не было — СМИ

Сегодня 11:45
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Следствие по делу о трагическом крушении самолёта Ту-154 продолжается. Эксперты отказались от версии теракта на борту, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Террористический акт на борту Ту-154 изначально не был главной версией следователей, пишет издание. Однако специалисты изучали и её. Для проверки назначили взрывотехнические экспертизы обломков самолёта, останков пассажиров и их личных вещей. По итогам сделали вывод, что Ту-154 не взорвали и не сбили ракетой.

В итоге следствие полностью прекращает работу над версией с терактом. В ближайшее время экспертам предстоит выяснить, привела ли к крушению самолёта ошибка пилотов.

Однако окончательно прольют свет на причину катастрофы чёрные ящики Ту-154. Специалисты продолжают расшифровывать их.

Ранее СМИ со ссылкой на источники объявили о разгадке тайны крушения Ту-154. Как уже сообщал ВашГород.ру, Минобороны опровергло предлагаемые версии.

Крушение Ту-154 случилось над Чёрным морем 25 декабря в 5:40 по Москве. Самолёт направлялся на сирийскую базу Хмеймим, как уже сообщал ВашГород.ру. В Сочи он дозаправлялся.

Вскоре после вылета он пропал с радаров. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Выжить не удалось ни одному из находившихся на борту 92 человек. 74-х из них опознали.

26 декабря в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

Погибли все находившиеся на борту. Среди них был новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: topnews.ru
ТУ-154 крушение ту-154

Комментарии (3)

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Сталин
8 5
Все граждане России понимают что был теракт. И чем больше кремль отнекивается и отмахивается от него-тем больше россияне уверены в своей правоте. Пора признаться продажной власти что они привезли сирийскую войну к себе домой в Россию

Надеюсь после расстрела посла и взрыва самолета в Черном море у Путина мозгов хватит вывести войска из Сирии. Ладно..мы сделаем вид что "поверим" ,что это не теракт, главное выведи российских военных оттуда. Хватить им гибнуть за чужоко прзика и на чужой земле!
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 1
Все граждане России понимают что был теракт. И чем больше кремль отнекивается и отмахивается от него-тем больше россияне уверены в своей правоте. Пора признаться продажной власти что они привезли сирийскую войну к себе домой в Россию

Надеюсь после расстрела посла и взрыва самолета в Черном море у Путина мозгов хватит вывести войска из Сирии. Ладно..мы сделаем вид что "поверим" ,что это не теракт, главное выведи российских военных оттуда. Хватить им гибнуть за чужоко прзика и на чужой земле!
Не выведет. С ним же перестанут разговаривать, как после фотосессии с коалой. Он и замутил эту Сирию, чтобы опять обратили на него внимание. А если сейчас перестанет мешаться под ногами у больших серьёзных дядей, то опять станет никому не нужен со своими понтами. Не выведет!
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хы
4 0
Все граждане России понимают что был теракт. И чем больше кремль отнекивается и отмахивается от него-тем больше россияне уверены в своей правоте. Пора признаться продажной власти что они привезли сирийскую войну к себе домой в Россию

Надеюсь после расстрела посла и взрыва самолета в Черном море у Путина мозгов хватит вывести войска из Сирии. Ладно..мы сделаем вид что "поверим" ,что это не теракт, главное выведи российских военных оттуда. Хватить им гибнуть за чужоко прзика и на чужой земле!
С какого фига теракт ? вы аудиозапись последнего разговора слышали? и вообще расследование ? и что, что разлетелись осколки? он так-то хвостом ударился с высоты со всей дури о воду, думайте, что говорите.
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